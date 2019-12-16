Восстановительные работы на Масловско-Песоченском водозаборе завершаются

Об этом сообщил на оперативном совещании у губернатора глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

На Масловско-Песоченском водозаборе было выявлено два порыва, работы идут к завершению. Это один из самых старых водоводов Тулы, его строительство началось еще в 1962 году. Соответственно, здесь высокая степень износа сетей, и порывы произошли именно на наиболее проблемных участках.

- Необходимо отметить, что на данном участке в 2020 году будет заменено более 9 км сетей. А в первом квартале 2020 года начнется строительство перекачивающей станции, которая позволит обеспечивать водой южную часть Тулы в случае повторения аварийных ситуаций, забирая воду с Медвенского водозабора, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков подтвердил планы городской администрации по замене части водовода. В 2021 году работы продолжатся, запланировано заменить 14 км ветхих водосетей. На это из областного бюджета ежегодно будет выделяться по 100 млн рублей. Столько же - из муниципального.

В результате аварии 16 декабря без воды остались более 30 тысяч жителей, ряд социальных объектов, которые свою работу не прекращали, был организован подвоз воды. К 19 часам аварию планируется устранить полностью.