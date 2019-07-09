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Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные

Проект находится в стадии разработки, строительство начнётся в следующем году.

В администрации Тулы обсудили строительство пешеходного моста, который соединит Казанскую и Пролетарскую набережные. Также там будет предусмотрена велодорожка.

Проект сооружения уже разрабатывается, затем его направят на экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Примерная стоимость моста – порядка 60 млн рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +4
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