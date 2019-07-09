Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Проект находится в стадии разработки, строительство начнётся в следующем году.

В администрации Тулы обсудили строительство пешеходного моста, который соединит Казанскую и Пролетарскую набережные. Также там будет предусмотрена велодорожка.

Проект сооружения уже разрабатывается, затем его направят на экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Примерная стоимость моста – порядка 60 млн рублей.