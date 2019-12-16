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Туляки сдают старые телефоны на утилизацию
Фото предоставлены пресс-службой компании «Tele2».

Туляки сдают старые телефоны на утилизацию

В Туле был запущен социальный проект «Переплавка».

Его цель — объяснить важность переработки старых мобильных телефонов и побудить жителей сдавать их в утилизацию. В городе ненужные аппараты можно сдать в 4 салонах связи Tele2.

Устройства отправятся на челябинский завод «Мегаполисресурс» — ведущее
предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.

Хотя смартфоны живут в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. По данным доклада на Всемирном экономическом форуме в смартфоны и прочие гаджеты по итогам 2018 года пришлось 8,7% отходов.

Оператор организовал пункты приема старых телефонов в Смоленске и еще 10 городах страны, и отправляет гаджеты на завод «Мегаполисресурс» в Челябинске. Поддержавшие «зеленую» инициативу получат скидку в 1000 рублей на покупку смартфонов Samsung Galaxy, значок, сделанный из переработанных телефонов, а абоненты Tele2 — еще и 10 Гб интернет-
трафика.

Адреса салонов связи Tele2 в Туле, куда можно сдать старый смартфон:

  • ул. Демонстрации, д. 1 г;
  • ул. Оборонная, д. 29;
  • Красноармейский пр., д. 48, к. 4;
  • ул. Пролетарская, д. 2.
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