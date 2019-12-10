Как выбрать сладкий новогодний подарок: советы Роспотребнадзора

Специалисты рекомендуют родителям при покупке сладостей обращать внимание на их состав и упаковку.

Новый год запоминается не только праздничной атмосферой, но и подарками. В преддверии праздников Управление Роспотребнадзора по Тульской области советует родителям придерживаться нескольких правил, чтобы приобрести качественный и безопасный сладкий подарок.

Предпочтение следует отдавать сладостям, в составе которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Конфеты лучше выбрать шоколадные. Качественный шоколад содержит еще калий, кальций, магний, фосфор, необходимые организму антиоксиданты и витамины.

Стоит добавить в состав набора зефир – при его изготовлении используются белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и натуральные загустители. Пастила является диетическим продуктом из-за отсутствия жиров.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Запрещено включать в новогодние наборы скоропортящиеся продукты – кондитерские изделия с кремом, творожные сырки, йогурты.

Покупать новогодние подарки следует только в местах организованной торговли и при необходимости требовать от продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Обратите внимание на маркировку – она должна быть четкой, легко читаемой, содержать наименование, количество пищевой продукции, её состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и адрес нахождения изготовителя, рекомендации или ограничения по использованию, показатели пищевой ценности и единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС).