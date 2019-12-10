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Какие дома Тулы обесточат 11 декабря

Какие дома Тулы обесточат 11 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Металлистов,
  • ул. Благовещенская, 8-а,     
  • Черняховский пер., 2-а,
  • ул. Первомайская, 3,
  • ул. М. Тореза, 8/1, 14-в,
  • пр-д Батищева, 2, 2-а, 2-б,
  • пр-д Верхний, 12,
  • ул. Бывший Монастырь, 1,
  • ул. Кирова, 190, 192, 194, 196,
  • ул. Баженова, 7, 7-а, 8, 9,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10, 10-а,
  • ул. Кутузова, 183-225 (нечётн.), 150,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Дачная, 1, 1-а, 2,
  • пер. 8 Марта, 1-7,
  • пр-т Ленина, 52, 52-б, 54,
  • ул. Л. Толстого, 83, 85, 87,
  • ул. Ф. Энгельса, 99, 101, 103,
  • п. Восточный, 1-65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б,
  • п. Бытовки: 1-й Бытовой пр-д, 5, 7,
  • 2-й Бытовой пр-д, 3-41, 10-а,
  • 3-й Бытовой пр-д, 8-16 (чётн.),
  • 4-й Бытовой пр-д, 5-33 (нечётн.), 8-20 (чётн.),
  • 5-й Бытовой пр-д; 12, 14, 16, 7, 11,
  • 6-й Бытовой пр-д, 1-10,
  • 7-й Бытовой пр-д, 17, 19, 33, 43, 53, 55,
  • Мясново: пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-40 (чётн.),
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,
  • ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 156-а, 158-б,
  • ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 20-а, 2-20 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • 2-й пр-д, 2-х,
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресса, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-54,
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • Рвовский пр-д,
  • дер. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:47 +1
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