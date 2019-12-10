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Спецназовцы тульского УФСИН провели операцию по задержанию сбежавших преступников
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Спецназовцы тульского УФСИН провели операцию по задержанию сбежавших преступников

Тактико-специальные учения состоялись в Калужской области.

Бойцы ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области совместно с калужскими коллегами приняли участие в тактико-специальных учениях по задержанию особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны.

В масштабном мероприятии были задействованы более 400 силовиков. По легенде учений, семь осужденных, отбывавших наказание в одной из калужских колоний, совершили побег, преодолев ограждение с помощью подручных средств.

Тульские спецназовцы закрепили профессиональные умения и навыки по розыску и задержанию вооруженных преступников, работу в условиях чрезвычайной обстановки, а также алгоритм взаимодействия с правоохранителями соседнего региона. В финале учений сотрудники УФСИН провели силовую операцию по обезвреживанию и задержанию сбежавших преступников.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +1
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