Спецназовцы тульского УФСИН провели операцию по задержанию сбежавших преступников

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Бойцы ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области совместно с калужскими коллегами приняли участие в тактико-специальных учениях по задержанию особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны.

В масштабном мероприятии были задействованы более 400 силовиков. По легенде учений, семь осужденных, отбывавших наказание в одной из калужских колоний, совершили побег, преодолев ограждение с помощью подручных средств.

Тульские спецназовцы закрепили профессиональные умения и навыки по розыску и задержанию вооруженных преступников, работу в условиях чрезвычайной обстановки, а также алгоритм взаимодействия с правоохранителями соседнего региона. В финале учений сотрудники УФСИН провели силовую операцию по обезвреживанию и задержанию сбежавших преступников.