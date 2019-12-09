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Мэр Тулы Ольга Слюсарева приглашает жителей отметить Новый год
Фото из архива Myslo.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева приглашает жителей отметить Новый год

Рассказываем, как областная столица встретит главный праздник года.

В понедельник, 9 декабря, на оперативном совещании в администрации города Тулы обсудили подготовку к предстоящим новогодним праздникам. Как доложила заместитель начальника управления культуры Ольга Масальская, с 1 декабря стартовали новогодние мероприятия в учреждениях социальной сферы. Всего на территории Большой Тулы будет проведено более 400 разноформатных мероприятий как на закрытых, так и на открытых площадках с охватом более 50000 детей.

До 27 декабря пройдут открытия 10 новогодних елок в территориальных округах. Продолжится реализации проектов: «Праздник двора», «Каникулы в городе», направленных на организацию досуга детей на каникулах. На сегодняшний день запланировано 17 мероприятий на свежем воздухе.

Не останутся без внимания и сельские поселения, не имеющие стационарных домов культуры, традиционно организованы выездные бригады муниципальных учреждений культуры «Клуб на колесах». География проекта формируется совместно с территориальными управлениями с учетом пожелания жителей. На сегодняшний день запланировано более 20 мероприятий в населенных пунктах территориальных округов.

Главные новогодние развлекательные площадки — площадь Ленина и исторический центр города.

С 1 декабря на площади Ленина установлены главная елка города, фотозоны, детский световой лабиринт с горкой, световые деревья, входная арка.

С 23 декабря начнут работу новогодний гастрономический фестиваль «С пылу! С жару!» и аттракционы.

Основные мероприятия стартуют с открытия главной ёлки города на площади Ленина 27 декабря.

С 16.30 до 21.00 туляков ждут сказочный театрализованный парад по улице Металлистов и Казанской набережной на площадь Ленина, концертно-развлекательная программа с участием тульских коллективов и исполнителей, выступление артистов российской эстрады (планируется концерт группы «5sta family»), праздничный фейерверк.

28−30 декабря — дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, работа аттракционов, гастрономического фестиваля, катка.

На Казанской набережной с 27 по 29 декабря будет работать большая новогодняя ярмарка рождественских сувениров и елочных игрушек, изделий ручной работы в сопровождении интерактивных программ, концертов, зимнего кинотеатра и чайной церемонии у Царь-Самовара.

В период с 27 декабря по 6 января на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади будет организован смотр-фестиваль креативных ёлок. Итоги будут подведены и объявлены 7 января 2020 при проведении торжественной церемонии в день закрытия праздничных мероприятий на площади Ленина города.

В ночь с 23.00 часов 31 декабря 2019 года до 03.00 часов 1 января 2020 года туляки и гости города смогут встретить Новый год на площади Ленина у главной елки города. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие тульские коллективы и исполнители, но и известные российские артисты — запланировано выступление группы «БандЭрос».

На Казанской набережной в новогоднюю ночь предполагается домашняя и уютная атмосфера с трансляцией новогодних «огоньков» разных лет.

- Для жителей и гостей областного центра готовится яркая насыщенная программа, фестивали и новогодние ярмарки. По традиции горожан ждут выступления тульских коллективов и популярных российских артистов, — прокомментировала глава города Тулы Ольга Слюсарева. — Празднование состоится как на открытых площадках, так и в учреждениях культуры. Важно, что праздники пройдут во многих населенных пунктах Большой Тулы. Так, вечером 31 декабря в 13 поселениях Ленинского района жители встретят Новый год праздничной программой с фейерверками и смогут увидеть онлайн-трансляцию новогоднего поздравления Президента РФ В. В. Путина. Приглашаю всех присоединиться к празднованию и весело отметить Новый год!

Сюжет: Новый год-2020
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