Забег Дедов Морозов в Центральном парке: фоторепортаж

Фото Александрита Счастливого.

7 декабря в Центральном парке Тулы состоялся забег Дедов Морозов. Это одно из самых ярких и масштабных мероприятий проекта «Зима по-тульски».

Взрослые участники, наряженные в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, преодолели маршрут в три километра, а юные бегуны пробежали 300 метров. Многие в забеге участвовали целыми семьями!

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», отдельно состоялся старт для поклонников скандинавской или северной ходьбы.