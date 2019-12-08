Фото Александрита Счастливого.
Забег Дедов Морозов в Центральном парке: фоторепортаж
В спортивном празднике приняли участие сотни туляков.
7 декабря в Центральном парке Тулы состоялся забег Дедов Морозов. Это одно из самых ярких и масштабных мероприятий проекта «Зима по-тульски».
Взрослые участники, наряженные в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, преодолели маршрут в три километра, а юные бегуны пробежали 300 метров. Многие в забеге участвовали целыми семьями!
Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», отдельно состоялся старт для поклонников скандинавской или северной ходьбы.
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