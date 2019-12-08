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Забег Дедов Морозов в Центральном парке: фоторепортаж
Фото Александрита Счастливого.

Забег Дедов Морозов в Центральном парке: фоторепортаж

В спортивном празднике приняли участие сотни туляков.

7 декабря в Центральном парке Тулы состоялся забег Дедов Морозов. Это одно из самых ярких и масштабных мероприятий проекта «Зима по-тульски».

Взрослые участники, наряженные в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, преодолели маршрут в три километра, а юные бегуны пробежали 300 метров. Многие в забеге участвовали целыми семьями!

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», отдельно состоялся старт для поклонников скандинавской или северной ходьбы.

Галерея
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Забег Дедов Морозов, Фото: 59
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Забег Дедов Морозов, Фото: 61
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Забег Дедов Морозов, Фото: 63
Забег Дедов Морозов, Фото: 64
Забег Дедов Морозов, Фото: 65
Забег Дедов Морозов, Фото: 66
Забег Дедов Морозов, Фото: 67
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Забег Дедов Морозов, Фото: 69
Забег Дедов Морозов, Фото: 70
Забег Дедов Морозов, Фото: 71
Забег Дедов Морозов, Фото: 72
Забег Дедов Морозов, Фото: 73
Забег Дедов Морозов, Фото: 74
Забег Дедов Морозов, Фото: 75
Забег Дедов Морозов, Фото: 76
Забег Дедов Морозов, Фото: 77
Забег Дедов Морозов, Фото: 78
Забег Дедов Морозов, Фото: 79
Забег Дедов Морозов, Фото: 80
Забег Дедов Морозов, Фото: 81
Забег Дедов Морозов, Фото: 82
Забег Дедов Морозов, Фото: 83
Забег Дедов Морозов, Фото: 84
Забег Дедов Морозов, Фото: 85
Забег Дедов Морозов, Фото: 86
Забег Дедов Морозов, Фото: 87
Забег Дедов Морозов, Фото: 88
Забег Дедов Морозов, Фото: 89
Забег Дедов Морозов, Фото: 90
Забег Дедов Морозов, Фото: 91
Забег Дедов Морозов, Фото: 92
Забег Дедов Морозов, Фото: 93
Забег Дедов Морозов, Фото: 94
Забег Дедов Морозов, Фото: 95
Забег Дедов Морозов, Фото: 96
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Забег Дедов Морозов, Фото: 99
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Забег Дедов Морозов, Фото: 102
Забег Дедов Морозов, Фото: 103
Забег Дедов Морозов, Фото: 104
Забег Дедов Морозов, Фото: 105
Забег Дедов Морозов, Фото: 106
Забег Дедов Морозов, Фото: 107
Забег Дедов Морозов, Фото: 108
Забег Дедов Морозов, Фото: 109
Забег Дедов Морозов, Фото: 110
Забег Дедов Морозов, Фото: 111
Забег Дедов Морозов, Фото: 112
Забег Дедов Морозов, Фото: 113
Забег Дедов Морозов, Фото: 114
Забег Дедов Морозов, Фото: 115
Забег Дедов Морозов, Фото: 116
Забег Дедов Морозов, Фото: 117
Забег Дедов Морозов, Фото: 118
Забег Дедов Морозов, Фото: 119
Забег Дедов Морозов, Фото: 120
Забег Дедов Морозов, Фото: 121
Забег Дедов Морозов, Фото: 122
Забег Дедов Морозов, Фото: 123
Забег Дедов Морозов, Фото: 124
Забег Дедов Морозов, Фото: 125
Забег Дедов Морозов, Фото: 126
Забег Дедов Морозов, Фото: 127
Забег Дедов Морозов, Фото: 128
Забег Дедов Морозов, Фото: 129
Забег Дедов Морозов, Фото: 130
Забег Дедов Морозов, Фото: 131
Забег Дедов Морозов, Фото: 132
Забег Дедов Морозов, Фото: 133
Забег Дедов Морозов, Фото: 134
Забег Дедов Морозов, Фото: 135
Забег Дедов Морозов, Фото: 136
Забег Дедов Морозов, Фото: 137
Забег Дедов Морозов, Фото: 138
Забег Дедов Морозов, Фото: 139
Забег Дедов Морозов, Фото: 140
Забег Дедов Морозов, Фото: 141
Забег Дедов Морозов, Фото: 142
Забег Дедов Морозов, Фото: 143
Забег Дедов Морозов, Фото: 144
Забег Дедов Морозов, Фото: 145
Забег Дедов Морозов, Фото: 146
Забег Дедов Морозов, Фото: 147
Забег Дедов Морозов, Фото: 148
Забег Дедов Морозов, Фото: 149
Забег Дедов Морозов, Фото: 150
Забег Дедов Морозов, Фото: 151
Забег Дедов Морозов, Фото: 152
Забег Дедов Морозов, Фото: 153
Забег Дедов Морозов, Фото: 154
Забег Дедов Морозов, Фото: 155
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:58 +2
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