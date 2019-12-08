Тульский минздрав прокомментировал информацию о переезде детского травмпункта

В ряде тульских СМИ сегодня появилась информация о переезде детского травматологического отделения Ваныкинской больницы с улицы Первомайской на улицу Бондаренко в январе 2020 года.

Минздрав прокомментировал это так:

- Травматологический пункт в больнице им. Ваныкина по-прежнему продолжит прием маленьких пациентов. О его переносе в другое учреждение речи не идет. Вместе с тем, уже в конце января откроется новый корпус Тульской детской областной клинической больницы. В современном здании расположатся несколько отделений, в том числе — травматологическое. Именно туда будут направлять маленьких пациентов на лечение. При отделении будет открыт центральный детский травмпункт.