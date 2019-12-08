Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
Ночью в Туле сотрудники Росгвардии нашли заблудившегося 8-летнего мальчика
Ребенок бродил по улице в поисках своего дома.
Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны патрулировал улицы в поселке Косая Гора. Примерно в 2 часа росгвардейцы заметили ребенка, который шел по улице один.
Восьмилетний мальчик пояснил сотрудникам Росгвардии, что с утра ищет свой дом и очень замерз.
- Росгвардейцы отогрели ребенка, напоили горячим чаем и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и установления личности, — сообщает пресс-служба ведомства.
Впоследствии мальчика передали родителям.
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