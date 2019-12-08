Ночью в Туле сотрудники Росгвардии нашли заблудившегося 8-летнего мальчика

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Ребенок бродил по улице в поисках своего дома.

Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны патрулировал улицы в поселке Косая Гора. Примерно в 2 часа росгвардейцы заметили ребенка, который шел по улице один.

Восьмилетний мальчик пояснил сотрудникам Росгвардии, что с утра ищет свой дом и очень замерз.

- Росгвардейцы отогрели ребенка, напоили горячим чаем и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и установления личности, — сообщает пресс-служба ведомства.

Впоследствии мальчика передали родителям.