По Заокскому гуляет медвежонок

Предположительно, животное выступает в составе передвижного цирка, а такие прогулки помогают привлечь посетителей на шоу.

В соцсетяж жители Заокского района обсуждают прогулку медвежонка с дрессировщиком на улице поселка. В октябре подобные прогулки медведя наблюдали жители Венева.

Пользователи в комментариях отмечают, что в поселок приехал передвижной цирк и, скорее всего, животное выступает в нем.

Фото разместил в соцсетях житель поселка Леонид Драч. Админ группы «Подслушано в Заокском районе» добавил от себя: «И вы считаете это нормальным? Лично мне дико жаль это животное».

Полина Конова: «Это не совсем похоже на «домашнее» животное, а больше на медвежонка, впрочем удивляться нечему. Это Россия...а животное очень жаль...И слава богу с 1 января вступает в законную силу закон о запрете контактных зоопарков... Издевательство...» Ольга Яшина: «С медведями в Заокске ещё не гуляли! Помню, когда-то верблюд с зоопарка сбегал . Но что бы медведя выгуливать...» Angelina Reimer: «Нереально жалко бедное животное, на цепи»

Татьяна Борзина:

«Не хожу в такие цирки/зоопарки. Чем меньше мы несем им денег, тем меньше их будет, надеюсь. Просто издевательство над животными».

Екатерина Фауст:

«Животные в цирк и зоопарк попадают не просто так,а благодаря браконьерам. И выращенные людьми,они уже не смогут выжить в лесу».