По Заокскому гуляет медвежонок
Предположительно, животное выступает в составе передвижного цирка, а такие прогулки помогают привлечь посетителей на шоу.
В соцсетяж жители Заокского района обсуждают прогулку медвежонка с дрессировщиком на улице поселка. В октябре подобные прогулки медведя наблюдали жители Венева.
Пользователи в комментариях отмечают, что в поселок приехал передвижной цирк и, скорее всего, животное выступает в нем.
Фото разместил в соцсетях житель поселка Леонид Драч. Админ группы «Подслушано в Заокском районе» добавил от себя: «И вы считаете это нормальным? Лично мне дико жаль это животное».
Полина Конова:
«Это не совсем похоже на «домашнее» животное, а больше на медвежонка, впрочем удивляться нечему. Это Россия...а животное очень жаль...И слава богу с 1 января вступает в законную силу закон о запрете контактных зоопарков... Издевательство...»
Ольга Яшина:
«С медведями в Заокске ещё не гуляли! Помню, когда-то верблюд с зоопарка сбегал. Но что бы медведя выгуливать...»
Angelina Reimer:
«Нереально жалко бедное животное, на цепи»
Татьяна Борзина:
«Не хожу в такие цирки/зоопарки. Чем меньше мы несем им денег, тем меньше их будет, надеюсь. Просто издевательство над животными».
Екатерина Фауст:
«Животные в цирк и зоопарк попадают не просто так,а благодаря браконьерам. И выращенные людьми,они уже не смогут выжить в лесу».
А вы как считаете? Пишите в комментариях.
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