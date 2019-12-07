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По Заокскому гуляет медвежонок

По Заокскому гуляет медвежонок

Предположительно, животное выступает в составе передвижного цирка, а такие прогулки помогают привлечь посетителей на шоу.

В соцсетяж жители Заокского района обсуждают прогулку медвежонка с дрессировщиком на улице поселка. В октябре подобные прогулки медведя наблюдали жители Венева.

Пользователи в комментариях отмечают, что в поселок приехал передвижной цирк и, скорее всего, животное выступает в нем. 

Фото разместил в соцсетях житель поселка Леонид Драч. Админ группы «Подслушано в Заокском районе» добавил от себя: «И вы считаете это нормальным? Лично мне дико жаль это животное». 

Полина Конова: 
«Это не совсем похоже на «домашнее» животное, а больше на медвежонка, впрочем удивляться нечему. Это Россия...а животное очень жаль...И слава богу с 1 января вступает в законную силу закон о запрете контактных зоопарков... Издевательство...»
 
Ольга Яшина:
«С медведями в Заокске ещё не гуляли! Помню, когда-то верблюд с зоопарка сбегал. Но что бы медведя выгуливать...»
 
Angelina Reimer:
«Нереально жалко бедное животное, на цепи»
 
Татьяна Борзина:
«Не хожу в такие цирки/зоопарки. Чем меньше мы несем им денег, тем меньше их будет, надеюсь. Просто издевательство над животными».
 
Екатерина Фауст:
«Животные в цирк и зоопарк попадают не просто так,а благодаря браконьерам. И выращенные людьми,они уже не смогут выжить в лесу».
 
 
 

А вы как считаете? Пишите в комментариях.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:09 0
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