Жители Липок: «Город превращается в руины! Когда снесут бараки?»
Город Липки Киреевского района чуть больше чем за полвека успел расцвести и зачахнуть, превратившись в умирающий населенный пункт.
Елена Митько
Николай Герасименко
– Почему этот дом не попал в программу по переселению раньше, не могу сказать, я тогда не работал. Но в программе по переселению 2019-2024 годов Евгений Бочарников значится. В этом году мы отмежевали земельный участок под строительство трех трехэтажных домов по ул. Гоголя. Как только дома будут построены, Евгений получит в новостройке квартиру, равноценную по площади той, в которой он живет сейчас, – пояснил глава администрации Липок Николай Герасименко. – Всего мы должны выдать 48 квартир.
Что же касается сноса аварийного жилья, то тут всё упирается исключительно в деньги. В министерстве строительства Тульской области сообщили, что программой переселения граждан из аварийного жилья в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» деньги на снос этих домов не были предусмотрены. Муниципалитеты, вступая в эту программу, брали на себя ответственность по сносу их за счет собственных бюджетов. Область компенсирует муниципалитетам эти расходы, но только после того, как работы будут выполнены:
«В 2018 году из бюджета Тульской области муниципальным образованиям, подтвердившим фактически произведенные расходы по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными, в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2013-2017 годы выделены 18,4 млн руб., в том числе муниципальному образованию Киреевский район выделено 2,3 млн руб.
В законе Тульской области «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены финансовые средства в размере 13,2 млн руб. на возмещение фактически произведенных расходов по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными. В настоящее время заявки на возмещение фактически произведенных расходов муниципальными образованиями не поданы».
К проблеме пустующих бараков добавляется коммунальная. Люди, живущие в доме №23 по ул. Октябрьской, каждый вечер страдают от удушающего запаха нечистот. Галина Кочетова предлагает нам прогуляться до КНС, расположенной рядом с их домом. По пусти встречаем Юрия Кузнецова, руководителя ООО «Водоресурс», которое арендует водопроводные и коммунальные сети. Разговор вышел каламбурный.
В министерстве ЖКХ Тульской области со ссылкой на информацию, представленную администрацией Киреевского района, сообщили, что уровень износа канализационных сетей в Липках составляет около 90%.
Организация водоотведения является вопросом местного значения и относится к полномочиям администрации г. Липки. Но если собственных средств недостаточно, администрация могла бы подать заявку в правительство Тульской области на участие в профильной программе и получить субсидии на эти цели. Для этого достаточно предоставить свидетельство права муниципальной собственности на объект и проектно-сметную документацию, прошедшую экспертную проверку, обоснование необходимости выполнения работ и готовность муниципального образования софинансировать их.
«В министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области обращения о включении работ по ремонту канализационных сетей в г. Липки и реконструкции КНС у дома №23 по ул. Октябрьской в г. Липки от администрации муниципального образования Киреевский район не поступали. При поступлении заявка администрации муниципального образования Киреевский район на предоставление субсидии в рамках государственной программы будет рассмотрена на общих основаниях в объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственной программы на соответствующий год», – пояснил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.
– Чтобы сделать проект, нужны деньги. Всего у нас в городе три КНС, и все три не работают. На будущий год мы предусмотрели миллион на подготовку проекта реконструкции станций, – добавил Николай Герасименко.
Машин на улицах Липок в сравнении с Тулой мало, улицы мертвецки тихи. Во дворах днем не видно детей, да и гулять-то им особо негде. Лишь лай бродячих собак нарушает тишину.
С бездомными псами в Липках настоящая беда. Их отлов и стерилизация в городе практически не ведется. Галина Кочетова рассказывает, что кто-то попросту травит несчастных животных, они умирают, а трупы долгое время лежат на улице и никто их не убирает.
– Вот вы представляете, иду я с ребенком, а на дороге собака дохлая несколько дней лежит! И он же это видит. Естественно, пугается и плачет, – добавляет Елена Митько. – Не понимаю, почему нельзя убрать!
Собак на улицах стало очень много как раз после того, как люди переселились из аварийных бараков в квартиры. Уехали, а животных бросили.
По поводу отлова бездомных животных и проблем с освещением в городе Николай Герасименко пояснил:
– В том месяце отловили 11 собак. И больше пока не приезжают. Хотя собак действительно много! А по освещению – мы на будущий год за счет «Народного бюджета» сделаем его на улицах Трудовой и Советской.
На противоположной стороне улицы постепенно приходит в негодность построенная в советские годы арка с массивными колоннами – входная группа. За ней городской парк. У входа лишь пара студентов, в самом парке – ни души.
– Здесь в выходные мы танцевали, – показывает Галина на почти заросший травой асфальт. – Тут собирался весь город. Знакомились, влюблялись, отдыхали... А сейчас даже мимо почти никто не ходит.
В стороне от тропинки овраг и заросший камышами водоем, Елена поясняет: это пруд, в котором и купались, и на лодках когда-то катались.
Тропинка выводит к фонтану-призраку. Его огромная чаша суха уже много лет – дорого для города содержать такое великолепие.
На фоне фонтана – Дворец культуры. Окна его забиты старой цветастой фанерой, а сверху прилеплен баннер с призывом: «Россия зовет! Russia calling». Если идти мимо по ул. Советской, то не увидишь его: фасад дворца со стороны главного входа несколько лет назад был отреставрирован.
Взвинчивает до максимума впечатление от Дворца культуры расположившийся на площади цирк-шапито. Понятно, что цирк арендует площадь, но всё равно похоже на издевательство.
Городской парк пустует уже много лет. В 2014 году на тот момент глава администрации города Валентин Воскресенский (в 2015 году осужден за служебный подлог) неоднократно рассказывал журналистам, что намерен возродить зеленую зону, и в этом готовы помогать инвесторы-патриоты, болеющие душой за родной город.
Техника заехала в парк, СМИ писали о том, что мечта липковчан скоро станет реальностью: пруд очистят, появится детская площадка, обновленный фонтан снова заработает. Потом экскаватор застрял в пруду и простоял там несколько лет. В прошлом году его вытащили. И теперь о том, что еще не так давно планировали парк привести в порядок, ничего не напоминает.
– Мы подсчитали – на будущий год нам нужно 75 млн рублей, этих денег хватило бы, чтобы решить все проблемы. Но таких средств у нас нет. Крупных предприятий, которые бы платили налоги в наш бюджет, нет. Работает кирпичный завод, но налоги его поступают в область, а нам остается только налог на землю. Были бы эти деньги, мы бы и парк в порядок привели, и свет сделали, – говорит Николай Герасименко.
– Пойдемте, я покажу вам памятник Пушкину, – предлагает Елена. – Он здесь совсем рядом.