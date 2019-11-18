Жители Липок: «Город превращается в руины! Когда снесут бараки?»

Город Липки Киреевского района чуть больше чем за полвека успел расцвести и зачахнуть, превратившись в умирающий населенный пункт.

Как только въезжаешь в Липки, накрывает ощущение, что время здесь замерло. На машины и редких пешеходов, идущих по проезжей части (тротуары тут редкость), со всех сторон смотрят черные безжизненные глазницы пустых домов. Населенный пункт, некогда входивший в тридцатку красивейших шахтерских городов, чахнет, превращаясь в руины.

Улицы изъязвлены аварийными нежилыми бараками. Людей из них переселили еще пару лет назад, а вот сносить отслужившие свой век дома никто не стал.

Елена Митько – Они же горят регулярно! Дома-то многие деревянные. Один загорелся, огонь может перекинуться на другой, и целая улица будет полыхать! А поджигают их местные алкаши и наркоманы, которые собираются теперь в этих домах. Там всё в шприцах! – рассказывает Елена Митько. – А рядом с детским садом, в который ходит мой ребенок, тоже стоит пустой барак. Если он случайно вспыхнет? Детский сад тоже деревянный, не дай бог огонь перекинется!

На одной из таких улиц – Пушкина – живут в одном из двух еще не расселенных домов №9 инвалиды Евгений Бочарников с женой. Дом их был много лет назад признан непригодным для проживания, но в программу по переселению почему-то не попал.

Обследование дома проводилось неоднократно. В ноябре 2011 года его признали непригодным для проживания – степень износа фундамента составляла 47%. В декабре 2012 года вновь пришли с обследованием. В акте отметили, что дом покрыт трещинами, деревянные стены гниют, а на чердаке прогнулись несущие крышу конструкции, и подтвердили: жить в таком доме нельзя.

Однако уже в 2014 году от администрации Евгений получил ответ, что дом его не вошел в программу переселения, потому что признан непригодным для проживания только в апреле 2013 года. Как так вышло, при этом не пояснили. В 2018 году, после очередного обследования дома, мужчина узнал, что жилье его подлежит сносу – физический износ его уже составлял 82%. Но опять никаких изменений. Уже заканчивается 2019 год, а Евгений вместе с женой продолжает жить в доме, который представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью.

Николай Герасименко – Почему этот дом не попал в программу по переселению раньше, не могу сказать, я тогда не работал. Но в программе по переселению 2019-2024 годов Евгений Бочарников значится. В этом году мы отмежевали земельный участок под строительство трех трехэтажных домов по ул. Гоголя. Как только дома будут построены, Евгений получит в новостройке квартиру, равноценную по площади той, в которой он живет сейчас, – пояснил глава администрации Липок Николай Герасименко. – Всего мы должны выдать 48 квартир.

Что же касается сноса аварийного жилья, то тут всё упирается исключительно в деньги. В министерстве строительства Тульской области сообщили, что программой переселения граждан из аварийного жилья в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» деньги на снос этих домов не были предусмотрены. Муниципалитеты, вступая в эту программу, брали на себя ответственность по сносу их за счет собственных бюджетов. Область компенсирует муниципалитетам эти расходы, но только после того, как работы будут выполнены: «В 2018 году из бюджета Тульской области муниципальным образованиям, подтвердившим фактически произведенные расходы по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными, в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2013-2017 годы выделены 18,4 млн руб., в том числе муниципальному образованию Киреевский район выделено 2,3 млн руб. В законе Тульской области «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены финансовые средства в размере 13,2 млн руб. на возмещение фактически произведенных расходов по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными. В настоящее время заявки на возмещение фактически произведенных расходов муниципальными образованиями не поданы». – Денег на снос расселенных домов в муниципалитете нет. Мы подготовили смету, на снос 61 барака нужно 34 млн рублей. Таких денег нет в бюджете нашего города. Бюджет города в этом году составлял всего 18 млн рублей, в следующем году он аналогичен, – пояснил Николай Герасименко.

К проблеме пустующих бараков добавляется коммунальная. Люди, живущие в доме №23 по ул. Октябрьской, каждый вечер страдают от удушающего запаха нечистот. Галина Кочетова предлагает нам прогуляться до КНС, расположенной рядом с их домом. По пусти встречаем Юрия Кузнецова, руководителя ООО «Водоресурс», которое арендует водопроводные и коммунальные сети. Разговор вышел каламбурный.

– Когда мы сможем спокойно дышать? Откуда запах? – спрашивает Галина Кочетова.

– От КНС, – спокойно отвечает Кузнецов. – Вот в универмаге приятно пахнет, там булочная. А если вы живёте у КНС, то и пахнет очистными. – Почему же раньше не пахло, а теперь пахнет? А я вам скажу: там люди должны работать. А людей на КНС нет. – Если будут люди, значит, будет и риск человеческого фактора. Человек нужен на КНС, чтобы включать и выключать насос, а если человек ночью уснет и не включит насос? Мы живём в XXI веке и на КНС стоит автоматика. Она сама включается и выключается. У нас есть обходчик, который проверяет каждый день её состояние, – и тут же добавляет, оправдываясь: – Но сама КНС в аварийном состоянии. Ей 62 года. Сделана она из красного невлагостойкого кирпича, который разваливается. Я всего лишь арендатор. А для того, чтобы КНС привести в порядок, муниципалитет должен вложиться. – А люки канализационные почему отсутствуют? Вы считаете нормальным прикрыть их досками? – спрашивает Елена Митько. – У меня в тарифе заложено всего лишь пять люков. Чтобы покупать люки и ремонтировать капитально сети, тариф должен быть в три раза выше. Но поднять же мне его никто не даст! Разговор о КНС перемежается лирическими отступлениями Кузнецова о его частых сменах машин, которые становятся только дешевле, и о том, что журналисты всегда врут. Не забыл он еще ввернуть, что большая часть жителей Липок – должники: – Я должен 4 млн рублей за электричество, а жители мне должны 10 млн рублей. Собираемость платы по всему городу составляет 52%. Тут у каждого второго долгов во! И права ещё качают! – Сейчас я вам покажу эту автоматику, – говорит Галина, и мы отправляемся с ней на КНС. Расположена станция за старыми сараями: это небольшое круглое строение из кирпича, в нем пара окон, дверь открыта, но зайти внутрь не получится – путь преграждает решетка. Внутри тихо, никакого намека на автоматику, даже шума воды нет. Судя по слою пыли внутри, в нее давно уже никто не заходил. Если только под автоматикой не подразумевается автоматический слив нечистот в овраг. В него выведена труба, на дне зеленая жижа, которая и источает зловоние. На обратной дороге вновь встречаем Юрия Кузнецова. Он выпаливает: – А я думал, что вы уже уехали! Ну давайте, расскажу вам про конкретно эту КНС. Летом здесь были природоохранная прокуратура, районная прокуратура и представители министерства экологии и природных ресурсов Тульской области. Наше предприятие получило 5000 рублей штрафа за сброс без разрешения неочищенных канализационных стоков. Также прокуратура подала в суд иск к администрации города о понуждении к реконструкции канализационных сетей, здания, замене насоса. Но на это же много денег нужно, поэтому я уверен, что глава, естественно, их не найдёт.

В министерстве ЖКХ Тульской области со ссылкой на информацию, представленную администрацией Киреевского района, сообщили, что уровень износа канализационных сетей в Липках составляет около 90%. Организация водоотведения является вопросом местного значения и относится к полномочиям администрации г. Липки. Но если собственных средств недостаточно, администрация могла бы подать заявку в правительство Тульской области на участие в профильной программе и получить субсидии на эти цели. Для этого достаточно предоставить свидетельство права муниципальной собственности на объект и проектно­-сметную документацию, прошедшую экспертную проверку, обоснование необходимости выполнения работ и готовность муниципального образования софинансировать их. «В министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области обращения о включении работ по ремонту канализационных сетей в г. Липки и реконструкции КНС у дома №23 по ул. Октябрьской в г. Липки от администрации муниципального образования Киреевский район не поступали. При поступлении заявка администрации муниципального образования Киреевский район на предоставление субсидии в рамках государственной программы будет рассмотрена на общих основаниях в объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственной программы на соответствующий год», – пояснил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков. – Чтобы сделать проект, нужны деньги. Всего у нас в городе три КНС, и все три не работают. На будущий год мы предусмотрели миллион на подготовку проекта реконструкции станций, – добавил Николай Герасименко.

Машин на улицах Липок в сравнении с Тулой мало, улицы мертвецки тихи. Во дворах днем не видно детей, да и гулять-то им особо негде. Лишь лай бродячих собак нарушает тишину. С бездомными псами в Липках настоящая беда. Их отлов и стерилизация в городе практически не ведется. Галина Кочетова рассказывает, что кто-то попросту травит несчастных животных, они умирают, а трупы долгое время лежат на улице и никто их не убирает. – Вот вы представляете, иду я с ребенком, а на дороге собака дохлая несколько дней лежит! И он же это видит. Естественно, пугается и плачет, – добавляет Елена Митько. – Не понимаю, почему нельзя убрать! Собак на улицах стало очень много как раз после того, как люди переселились из аварийных бараков в квартиры. Уехали, а животных бросили.

– Навстречу летит стая собак. Ни света, ни тротуаров. А я с 6-летним ребёнком. Господи, помоги пройти! – продолжает Галина Кочетова. – Уж пусть никто не строит жилья, но включите свет и снесите бараки! Ходить мимо этих домов очень страшно. По поводу отлова бездомных животных и проблем с освещением в городе Николай Герасименко пояснил: – В том месяце отловили 11 собак. И больше пока не приезжают. Хотя собак действительно много! А по освещению – мы на будущий год за счет «Народного бюджета» сделаем его на улицах Трудовой и Советской.

Улица Трудовая, судя по карте, – одна из центральных в городе. Но если идти по ней пешком, то вряд ли догадаешься об этом. Практически на всем ее протяжении нет тротуаров, даже на мосту пешеходы идут по проезжей части. Проходим мимо заброшенного дома, расположенного на территории больницы.

– Здесь тоже постоянно собираются бомжи и наркоманы. Сколько раз тут находили трупы! – рассказывает Галина Кочетова.

На противоположной стороне улицы постепенно приходит в негодность построенная в советские годы арка с массивными колоннами – входная группа. За ней городской парк. У входа лишь пара студентов, в самом парке – ни души.

– Здесь в выходные мы танцевали, – показывает Галина на почти заросший травой асфальт. – Тут собирался весь город. Знакомились, влюблялись, отдыхали... А сейчас даже мимо почти никто не ходит.

В стороне от тропинки овраг и заросший камышами водоем, Елена поясняет: это пруд, в котором и купались, и на лодках когда-то катались.

Тропинка выводит к фонтану-призраку. Его огромная чаша суха уже много лет – дорого для города содержать такое великолепие.

На фоне фонтана – Дворец культуры. Окна его забиты старой цветастой фанерой, а сверху прилеплен баннер с призывом: «Россия зовет! Russia calling». Если идти мимо по ул. Советской, то не увидишь его: фасад дворца со стороны главного входа несколько лет назад был отреставрирован.

Взвинчивает до максимума впечатление от Дворца культуры расположившийся на площади цирк-шапито. Понятно, что цирк арендует площадь, но всё равно похоже на издевательство.

Городской парк пустует уже много лет. В 2014 году на тот момент глава администрации города Валентин Воскресенский (в 2015 году осужден за служебный подлог) неоднократно рассказывал журналистам, что намерен возродить зеленую зону, и в этом готовы помогать инвесторы-патриоты, болеющие душой за родной город.

Техника заехала в парк, СМИ писали о том, что мечта липковчан скоро станет реальностью: пруд очистят, появится детская площадка, обновленный фонтан снова заработает. Потом экскаватор застрял в пруду и простоял там несколько лет. В прошлом году его вытащили. И теперь о том, что еще не так давно планировали парк привести в порядок, ничего не напоминает.

– Мы подсчитали – на будущий год нам нужно 75 млн рублей, этих денег хватило бы, чтобы решить все проблемы. Но таких средств у нас нет. Крупных предприятий, которые бы платили налоги в наш бюджет, нет. Работает кирпичный завод, но налоги его поступают в область, а нам остается только налог на землю. Были бы эти деньги, мы бы и парк в порядок привели, и свет сделали, – говорит Николай Герасименко.

– Пойдемте, я покажу вам памятник Пушкину, – предлагает Елена. – Он здесь совсем рядом.

В ста метрах от Дворца культуры, скрытая от глаз под тенью деревьев, расположена скульптура самого знаменитого русского поэта. Позеленевший, он задумчиво сидит на скамейке.

Вообще Липки можно по праву назвать городом скульптур – Маяковский, Чехов, Горький, Павлов, шахтеры, футболисты, школьницы, мужчины, женщины… Скульптуры стоят почти на каждой улице. Советская пропаганда оставила богатое наследие, которое почему-то не хотят сохранять власти и делать из него колоритную визитную карточку города. Ведь на самом деле очень мало городов, въезжая в которые, ты не просто видишь следы ушедшей эпохи, а оказываешься внутри нее.

Сейчас же статуи с ампутированными руками и ногами уныло доживают свой век, пугая ночью прохожих посеревшими силуэтами. А между прочим – зря. Липки идеальны для создания музея советской архитектуры. Если бы власти приложили немного усилий, то самобытную архитектуру можно было бы сделать колоритной визитной карточкой Липок.