«Арсенал» – «Локомотив»: постой, паровоз!

Фото пресс-службы ФК «Арсенал».

Наиболее емко об итогах этого матча сказал в интервью Михаил Левашов: есть такая традиция в Туле – перед новым годом по четыре гола забивать.

В прошлом году от этой традиции пострадал «Зенит», в этом – «Локомотив». Тоже неплохо.

«Арсенал» – «Локомотив» – 4:0 (0:0).

Голы: Горбатенко (48), Луценко (63), Луценко (78), Чаушич (83).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Костадинов, Горбатенко (Э.Кангва, 87), Лесовой (Ломовицкий, 79), Чаушич, Луценко (Аджоев, 86).

Предупреждены: Григалава – Баринов, Крыховяк, Рыбус.

Удален: Рыбус (73, 2 ж.к.).

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

6 декабря. Тула. Центральный стадион.

Страшный сон владельца футбольного тотализатора: фанаты с сектора «Север», ушедшие с трибуны на тридцатой минуте, от нечего делать и от желания доказать, что верят в свою команду, поставили все, что есть, на победу «Арсенала» со счетом 4:0. А потом их поддержали приехавшие из Москвы фанаты «Локомотива» – по приколу. И в этот момент заворочались от сладких снов владельцы питейных заведений – им снилось, что все выигранное болельщики той и другой команды тут же оставили в тульских кафешках и ресторанах. Одни на радостях, другие с расстройства.

Шутки шутками, но предположить такой конечный исход, особенно после первого безголевого тайма, мог только большой фантазер. Даже очень большой. Каким бы ослабленным ни выглядел «Локомотив», он все равно остается участником Лиги чемпионов, с которым пришлось изрядно попыхтеть и «Ювентусу», и «Байеру». Но ему не повезло. Паровоз Семина попал под «Арсенал» Черевченко, которому футбольные боги вдруг под занавес года пошли возвращать все долги, накопившиеся с лета.

Железнодорожники могут сетовать на то, что из-за травм испытывают большие проблемы с заявкой на матч. Вот и вратаря сборной России Гильерме не было даже в запасе, хотя он со своими длинными ручищами мог бы, наверное, воспрепятствовать навесу, с которого пришел первый гол. Но что тогда говорить об «Арсенале», в котором основную нагрузку сезона тащат на себя полтора десятка человек. При этом ровно накануне игры с «Локо» выпали сразу два игрока основы. Ткачев получил травму в Москве на игре с ЦСКА, а Егор Шамов вообще на последних секундах последней в этом году тренировки. Пост номер один таким образом вернулся к Михаилу Левашову.

Уже на первых минутах матча Михаил показал, что тоже находится в хорошем тонусе, парировав непростой удар издали Эдера, на который он среагировал с трудом. Возможно, именно этот эпизод и стал ключевым. Поведи гости уже на десятой минуте, уж наверное нашли бы ресурсы удержать свое преимущество. Но Левашов не подвел. И вообще за весь матч только в одном эпизоде заставил поволноваться, когда неудачно пошел на перехват и выбил мяч точно на ногу Миранчуку, который Алексей. Подстраховал Беляев, выбивший мяч из пустых ворот.

Наш игрок сборной России, кстати, тоже стал одной из центральных фигур матча. Особенно после флеш-интервью в перерыве, когда на вопрос, откуда пришла пара непонятных срезок в его исполнении, которые могли обернуться голами, ответил афористично: «Холодно. Ветер в ушах свистит». Но поправку на ветер сделал – во втором тайме он ему уже не свистел.

Был, конечно, еще супермомент у Крыховяка в начале второго тайма, вот только лидер «Локо» не дал возможности показать мастерство тульскому голкиперу – пробил существенно выше ворот. Ну и опасная ситуация с Эдером в первом тайме, который едва не дотянулся на прострел Тугарева. Так что «Локомотив» совсем не выглядел таким уж разобранным. Скорее наоборот – удача была на стороне хозяев. Даже итоговое владение мячом, несмотря на провал во втором тайме, оказалось в пользу «Локо».

Ну а потом началось.

Первое колесо на полном ходу отвалилось у непробиваемого семинского паровоза после заброса на дальнюю штангу Лесового, который ударом головой замкнул Горбатенко. Это, между прочим, был первый в карьере Игоря в Премьер-лиге гол головой.

Второе колесо открутил «Локомотиву» Евгений Луценко. В ходе одной атаки он сначала едва ее не загубил, сделав неудачную передачу Горбатенко, после которой темп, казалось, потерян навсегда. Но это просто никто не учел забег за спины защитников гостей Комбарова, которому все тот же Горбатенко откатил мяч на ход пяткой. Капитан навесил, лучший бомбардир забил.

На стоп-кран надежд на лучшее будущее в этой игре у «Локомотива» нажал Рыбус, получивший две быстрых желтых карточки. Это выглядело практически приговором, однако неприятности для «Локомотива» не закончились.

Третий удар гостям нанесли на пару Бауэр с Луценко. Бауэр легко отобрал мяч у игрока гостей, а Луценко исполнил совершенно пижонский гол – протащил мяч правой ногой, потом слегка подправил его под левую и совершенно без сопротивления ударил в обвод замершего на месте Чорлуки.

Ну и оформил рекордный разгром «Локомотива» Чаушич, после удара которого мяч срикошетил от защитника и залетел в сетку.

Годы пройдут, а эти 4:0 останутся теперь навсегда.

Если бы не было Луценко, лучшим игроком скорее всего признали бы Горбатенко, в активе которого гол головой, эффектный пас пяткой на второй забитый «Арсеналом» мяч и постоянная опасность, которая исходила от него для обороны «Локомотива». Но при всем при этом Луценко непосредственно поучаствовал во всех четырех голах своей команды. При первом он освободил свободнее место для товарища по команде, уведя за собой к ближней штанге сразу двух игроков обороны, включая высокорослого Чорлуку, и Горбатенко наносил удар уже практически без помех. А при четвертом голе именно Луценко сделал голевой прострел. Тот ли вообще это игрок, которого еще летом некоторые болельщики не считали самым бесполезным приобретением только потому, что видели игру Тудорие?

Но именно на примере Луценко можно ожидать того, что и румын еще не сказал своего слова в «Арсенале». Ведь во многих голах Луценко видна именно тренерская рука – пасы идут в точку, которая явно хорошо наработана всей командой, Луценко остается исполнить то, что многократно повторял на тренировках. И делает он это с убийственной для соперника точностью. Тудорие, собственно, по осенним матчам тоже произвел впечатление игрока одного-двух касаний в штрафной – ровно столько, сколько надо, чтобы реализовать момент. Но у него пока с реализацией совсем плохо. При этом на игре с «Локомотивом» и он, и уже давно не напоминавший о себе Банда значились в заявке. Так что предстоящее межсезонье – хорошая возможность и для одного, и для другого доказать, что приглашение в Тулу не было ошибкой.

Ну и конечно значимым событием матча стал демарш фанатских группировок обеих команд, которые, как и предупреждали, ушли на тридцатой минуте матча. Со стороны «Локомотива» ушли почти все, со стороны «Арсенала» – сектор «Север». Откровенно говоря, девиз «Футбол для фанатов» выглядит несколько натянутым. Ну хотя бы потому, что на футбол ходят не только те, кто причисляет себя к фанатскому движению. Согласиться с тем, что чемпионат России устраивается только для тех, кто шизит на трибунах, никак невозможно. А уж в Туле тем более – у нас эпицентр боления давно уже на Восточной трибуне. И его представителям, к счастью, не пришло в голову никуда уходить. Если у болельщиков «Спартака» проблемы с правоохранительными органами почему это должно сказываться на «Арсенале»?

Проблема с тем, что произошло в Питере, наверное, действительно есть. Вот только она куда более широкая, чем последствия скандирования на отдельно взятом матче в Сан-Марино. Наши генералы, а в данном случае и руководители клубов, традиционно привыкли готовиться к войнам прошлого, но не будущего. Между тем вся эта мерзость на игре сборной России давно уже назревала, и назревала на клубных стадионах. Показательная фраза вырвалась у одного из задержанных в Питере, смысл которой: когда мы оскорбляли Кононова, ничего же такого не было. А от себя добавим, что до Кононова был другой изгой, который сейчас играет за «Ахмат». А до него – еще кто-то. И стало казаться, что именно здесь, на трибуне, можно вести себя как угодно, скандировать что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Это футбол для фанатов. А ведь не было бы истории с Глушаковым и Кононовым, не было бы ощущения безнаказанности, и не случилось бы истории с Дзюбой, который из «Спартака» вообще-то уже сто лет как ушел. Можно предположить, что сейчас, в отсутствие других явных врагов, кто-то вовремя о нем вспомнил, чтобы продолжать куражиться дальше. А фиг ли – ничего же не будет. И резонный вопрос – стоит ли все это безумие того, чтобы поддерживать его в Туле? Не говоря уж о таком простом вопросе – а ушли бы с трибуны «Вираж» или «Фратрия», если бы нечто подобное случилось с тем же «Севером»?

Показательная карательная акция – безусловно не метод. Если уж было принято решение наказать, сделать это можно было не так демонстративно, и в соответствии с законом. Опять же по месту прописки, а не подленьким образом перед матчем, которого очень ждали, да еще в другом городе, где любой человек особенно беззащитен. Но и поддерживать подобные акции, наверное, стоит только после публичного заверения, что ее организаторы осуждают любую агрессию на трибунах, в том числе по отношению к каким-то конкретным персонам. Говоря другими словами: обещаем не терять человеческий облик даже в толпе, когда можно спрятаться за чужими спинами. Или, как говорил Станиславский, любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Те же слова приписываются и патриарху «Спартака» Старостину, только вместо искусства в этой фразе значится футбол. А уж Старостин знал толк и в искусстве, и в футболе. И он на все времена точно куда больший авторитет, чем любые фанатские объединения. Кстати, чего стоило участие в акции «Локомотиву» очевидно. Прибывшая из самой столицы за двести километров группа поддержки полчасика посмотрела матч и ушла со стадиона при 0:0, а вернулась домой с 0:4. Неужели именно в этом выражается футбол для фанатов?

«Арсенал» же уходит на зимние каникулы в прекрасном настроении. Тут и те самые дежурных четыре гола в ворота соперника перед новым годом, и прошлогоднее шестое место – во что уже мало кто верил. А главное – уверенность в том, что через труд и терпение можно добиться очень многого. Эту уверенность теперь надо сохранить до весны, а там уж поглядим кто на самом деле чего стоит.