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По Веневу разгуливает медведь
Фото vk.com/podslyshano_venev18.

По Веневу разгуливает медведь

Предположительно, животное привезли в город артисты передвижного цирка, и такие прогулки по городу – это способ привлечь посетителей на шоу.

Жители Венева обсуждают в социальных сетях прогуливающегося по городу мужчину с медведем.

 

Пользователи рассказали, что в город приехал передвижной цирк и, вероятно, животное выступает в нем. Жители сообщают, что медведь очень худой и выглядит измученным.

Вероятно, это не первый необычный гость на улицах Венева. В комментариях к видео люди говорят о том, что уже видели в городе льва.

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