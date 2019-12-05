В Тульской области стартовал проект «Солдатские письма. Читаем вместе»

К участию в проекте приглашаются жители города.

Письма с фронта (солдатские письма, фронтовые письма, полевые треугольники) 75 лет назад, пожалуй, были самым ценным, что мог принести почтальон. Они были весточкой от родного человека, были знаком — он живой.

Фронтовые письма — уникальные документы и источники информации, по которым можно читать историю нашей Победы, личную историю солдата, детали и сюжеты военной повседневности.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля на базе выявленных материалов планируется открыть выставку «Солдатские письма. Читаем вместе».

Жители Тульской области смогут сообщить о желании прочитать фронтовое письмо своего героического предка по электронной почте polk@71region.ru.

К реализации проекта, помимо жителей и СМИ региона, приглашаются учреждения культуры и образования.

Главная цель проекта — озвучить историю Великой Отечественной войны через строки фронтовых писем, прочитанных потомками солдат-победителей, и сформировать у молодого поколения туляков чувство уважения к героям Великой Отечественной войны.

С 1 апреля 2020 года будет открыта выставка солдатских писем и историй в Тульском кремле, в музее военно-исторической истории. Оставить заявку на участие можно по телефону 77-49-36.

Организаторы проекта: Тульский военно-исторический музей, «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области. При поддержке регионального министерства образования и министерства культуры.