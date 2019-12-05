Момент жесткого ДТП на проспекте Ленина в Туле попал на видео

Фото из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП, которое произошло 5 декабря в Туле. В 9.40 на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Fiat.

В сети появилось видео момента ДТП, которое заснял видеорегистратор участника аварии Lacetti. На кадрах видно, что Chevrolet ехал по проспекту по направлению к Зеленстрою, а встречный Fiat поворачивал на улицу Мира.

После столкновения Lacetti вылетел на тротуар.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в результате ДТП за медицинской помощью обратились оба автолюбителя: 63-летний водитель Fiat и 30-летний мужчина, сидевший за рулем Lacetti.