Погода в Туле 1 декабря: гололедица, ветер и до -5 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от семи до двух градусов ниже нуля, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.