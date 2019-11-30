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Погода в Туле 1 декабря: гололедица, ветер и до -5 градусов

Погода в Туле 1 декабря: гололедица, ветер и до -5 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от семи до двух градусов ниже нуля, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +4
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