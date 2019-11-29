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Туляка осудили за новогоднюю поножовщину в ночном клубе

Туляка осудили за новогоднюю поножовщину в ночном клубе

Суд приговорил его к семи годам колонии и принудительному лечению.

Пролетарский районный суд вынес приговор ранее судимому туляку. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что 1 января 2019 года осужденный находился в ночном клубе со знакомыми девушками.

Во время отдыха между ними произошёл конфликт. Свидетелями ссоры стали двое молодых людей, которые решили заступиться за девушек. В ходе завязавшейся драки злоумышленник достал из кармана нож и нанес обоим оппонентам несколько ударов.

Суд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, в исправительном учреждении осужденный должен будет наблюдаться у психиатра, и проходить назначенное лечение. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +5
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ТулаПролетарский район

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