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В Тульской области проживает около 7000 ВИЧ-инфицированных жителей

В Тульской области проживает около 7000 ВИЧ-инфицированных жителей

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.

Всемирный день борьбы со СПИДом в этом году отмечается в 31-й раз. Цель акции — повысить уровень информированности жителей о ВИЧ-инфекции и СПИДе, привлечь внимание населения к актуальности проблемы ВИЧ.

Людмила Асеева, главный врач Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями:

Людмила Асеева

– На сегодняшний день ВИЧ-инфекция перешла в разряд хронического заболевания. Своевременное выявление и назначение лечения обеспечивает благоприятный прогноз течения заболевания и защищает ВИЧ-инфицированных от развития СПИДа. Поэтому очень важно своевременно определить свой ВИЧ-статус.

Коварство ВИЧ-инфекции в том, что у зараженного длительное время нет никаких жалоб, и клинические проявления отсутствуют. Обнаружить заболевание ВИЧ-инфекцией можно только при лабораторном обследовании.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Тульской области про-водится анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

За время проведения акции проведено экспресс-тестирование на предприятиях города, в ТЦ «Гостиный двор».

Всего обследовано 217 человек, выявлено 2 положительных результата.

На следующей неделе тестирование и консультации специалистов будут проходить в учебных заведениях Тулы и области.

Кроме того, специалисты Центра СПИД готовы ответить на любые вопросы жителей по телефону доверия +7 (950) 925-91-37. Время работы горячей линии: понедельник-пятница с 08.00 до 18.00, суббота с 08.00 до 15.00.

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