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На новой выставке в «Октаве» туляки узнают, как звучит книга

На новой выставке в «Октаве» туляки узнают, как звучит книга

Интерактивная экспозиция откроется в Музее станка 6 декабря.

В пятницу, 6 декабря, в зале временных экспозиций Музея станка кластера «Октава» откроется выставка «Как звучит книга». Экспозиция посвящена многогранной взаимосвязи звука и литературы. Это выставка-игра, пространство для исследования природы звука и литературных впечатлений, личных воспоминаний и любимых образов.

Выставка подготовлена Музеем станка совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и Центром творческого развития детей и подростков «Арка Марка».

Путешествие по выставке начнется с эксперимента со звуками. С помощью звуковых спецэффектов, которыми раньше пользовались саунд-дизайнеры при работе над фильмами, можно будет озвучить фрагменты из любимых книг шумом морского прибоя, грозовым громом, скрипом шагов по снегу и другими звуками.

Центральной частью выставки станет инсталляция по мотивам пяти книг, которые победили в открытом голосовании среди жителей Тулы:

  • Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»,
  • Джоан Роулинг, серия книг о Гарри Поттере,
  • Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,
  • Льюис Кэрролл «Приключение Алисы в Стране Чудес»,
  • Туве Янссон, серия книг о Муми-троллях.

На выставке будут представлены иллюстрации знаменитых художников: Леонида Владимирского, Геннадия Калиновского, а также иллюстрации авторов книг Антуана де Сент-Экзюпери и Туве Янссон. С помощью игровых декораций посетители выставки перенесутся на страницы любимых книг. Для каждой книги композитор Алена Налимова сочинила композиции, которые иллюстрируют главные события и характеры героев.

Часть выставки посвящена литературным воспоминаниям туляков: любимым детским книгам, игрушкам, пластинкам. В рамках экспозиции будет устроен уютный уголок для чтения книг всей семьей, а также пространство для творческих мастер-классов и поделок.

Туляки тоже могут стать авторами экспозиции, для участия нужно принести в музей любимую детскую книгу. После окончания выставки все предметы будут возвращены владельцам.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:30 0
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