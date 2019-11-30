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В Щекино сотрудники ППС оперативно задержали мошенника
Фото: kuzrab.ru

В Щекино сотрудники ППС оперативно задержали мошенника

Молодой человек отвлёк разговором сотрудницу салона сотовой связи и похитил смартфон.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в Щёкино задержан злоумышленник, обманувший персонал салона сотовой связи. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, посетитель попросил женщину-консультанта показать ему дорогой смартфон. Взяв аппарат в руки, он долго проверял, как работает устройство, интересовался характеристиками и функционалом.

Беседуя с консультантом, мужчина сказал, что хочет купить сим-карту. Дождавшись, когда девушка займётся оформлением покупки, клиент скрылся вместе со смартфоном. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. Персонал магазина сообщил о происшествии в полицию.

Приметы злоумышленника были переданы патрулям. Сотрудники ППС заметили на одной из улиц мужчину, похожего на разыскиваемого. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. У 22-летнего неработающего местного жителя изъяли похищенный телефон. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:17 +1
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