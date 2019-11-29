Тульский «Арсенал» приглашает болельщиков на заключительный выезд года
В понедельник, 2 декабря, оружейники сыграют с ЦСКА в столице.
В понедельник тульский «Арсенал» проведёт заключительный выездной матч 2019 года. Соперником нашей команды станет ЦСКА. Игра пройдёт 2 декабря на столичной «ВЭБ Арене».
У фанатов «Арсенала» есть возможность поддержать любимую команду в Москве. Записаться на выезд можно с 11.00 до 20.00 в клубном магазине. Стоимость поездки – 1000 рублей.
Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в понедельник, 2 декабря, в 19.30.
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