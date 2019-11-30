Под Тулой дама на «Мерседесе» сбила инспектора ДПС и ещё одного мужчину

Оба получили различные травмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия на 21-м километре дороги «Тула – Новомосковск». Накануне вечером экипаж ДПС нёс службу по надзору за дорожным движением в рамках профилактического мероприятия «Грузовик».

Как сообщил Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, один из инспекторов остановил для проверки транспортное средство, из салона которого к нему вышли водитель и пассажир.

В это время 40-летняя женщина на «Мерседесе» не справилась с управлением, съехала на обочину и сбила инспектора ДПС и 53-летнего мужчину, вышедшего из грузовика.

Оба пострадавших получили различные травмы и были госпитализированы. В УМВД России по Тульской области проводится проверка, по её результатам будет дана правовая оценка произошедшему.