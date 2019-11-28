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Не оплатившего уголовный штраф туляка отправили на «трудотерапию»

Не оплатившего уголовный штраф туляка отправили на «трудотерапию»

Ранее мужчина был осужден за кражу, но уклонился от исполнения наказания.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области находилось производство о взыскании с жителя областной столицы уголовного штрафа.

Мужчина был осужден за кражу, ему присудили штраф на сумму в 10 тысяч рублей. Однако выполнять свои обязательства он не торопился, ходатайство о предоставлении рассрочки не подавал.

На основании Закона «Об исполнительном производстве» пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Решением суда взыскание заменили на 4 месяца обязательных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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