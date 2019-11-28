Какие дома Тулы останутся без электричества 29 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Арсенальная, 1, 3,
- ул. М. Горького, 20,
- Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
- 4-й Дачный пр-д,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
- ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),
- ул. Советская, 70, 66,
- ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная площадь, 19/2,
- ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
- ул. Прудная, 1-21,
- ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
- ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
- ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
- ул. Подъёмная, 16,
- ул. Газовая, 14, 15,
- ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Стахановская, 12, 15,
- Епифанское шоссе, 17,
- пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
- ул. Р. Люксембург, 8-б,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Томпа, 1,
- пр-д Московский, 1-10,
- ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
- ул. Глухополянская, 4, 6,
- ул. Бородина, 2, 4, 6,
- ул. Краснодонцев, 2-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 1-37 (нечётн.),
- пер. Краснодонцев, 2-12 (чётн.),
- ул. Осипенко, 1-15,
- ул. Нестерова, 2-40 (чётн.), 1-45 (нечётн.),
- ул. М. Расковой, 10-22,
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33,
- ул. Асфальтная, 43-63 (нечётн.), 38-48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80,
- п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,
- ул. Болотникова, 14-28,
- п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38.
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