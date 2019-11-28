новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы останутся без электричества 29 ноября

Какие дома Тулы останутся без электричества 29 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Арсенальная, 1, 3,
  • ул. М. Горького, 20,
  • Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
  • 4-й Дачный пр-д,
  • ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
  • ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),
  • ул. Советская, 70, 66,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19/2,
  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-21,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • пр-д Московский, 1-10,
  • ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 2-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 1-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 2-12 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 1-15,
  • ул. Нестерова, 2-40 (чётн.), 1-45 (нечётн.),
  • ул. М. Расковой, 10-22,
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33,
  • ул. Асфальтная, 43-63 (нечётн.), 38-48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80,
  • п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,
  • ул. Болотникова, 14-28,
  • п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам не попасть на удочку чёрных кредиторов
Как тулякам не попасть на удочку чёрных кредиторов
Не оплатившего уголовный штраф туляка отправили на «трудотерапию»
Не оплатившего уголовный штраф туляка отправили на «трудотерапию»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.