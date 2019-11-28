Какие дома Тулы останутся без электричества 29 ноября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Арсенальная, 1, 3,

ул. М. Горького, 20,

Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,

4-й Дачный пр-д,

ул. Станиславского, 8-а, 10-а,

ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),

ул. Советская, 70, 66,

ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),

ул. Глеба Успенского, 1-48,

Хлебная площадь, 19/2,

ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,

ул. Прудная, 1-21,

ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),

ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),

ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,

ул. Подъёмная, 16,

ул. Газовая, 14, 15,

ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),

ул. Стахановская, 12, 15,

Епифанское шоссе, 17,

пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),

ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,

ул. Р. Люксембург, 8-б,

ул. 2-я Хомутовка, 2,

ул. Томпа, 1,

пр-д Московский, 1-10,

ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),

ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,

ул. Глухополянская, 4, 6,

ул. Бородина, 2, 4, 6,

ул. Краснодонцев, 2-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 1-37 (нечётн.),

пер. Краснодонцев, 2-12 (чётн.),

ул. Осипенко, 1-15,

ул. Нестерова, 2-40 (чётн.), 1-45 (нечётн.),

ул. М. Расковой, 10-22,

п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33,

ул. Асфальтная, 43-63 (нечётн.), 38-48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80,

п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,

ул. Болотникова, 14-28,

п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38.