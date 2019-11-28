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На тульском заводе «Щегловский вал» прошли антитеррористические учения

На тульском заводе «Щегловский вал» прошли антитеррористические учения

В них приняли участие представители силовых структур и органов исполнительной власти.

По информации Управления ФСБ России по Тульской области, 28 ноября на промышленном объекте – заводе «Щегловский вал», состоялись антитеррористические учения.

В них были задействованы сотрудники подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона.

Участники отработали мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу террористического акта, а также проверили готовность объекта к проведению контртеррористической операции.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 +1
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