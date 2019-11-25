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Где в Туле отключат электроэнергию 26 ноября

Где в Туле отключат электроэнергию 26 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. 9 Мая, 14, 12,
  • ул. Оружейная, 36,
  • ул. Дементьева, 25,
  • ул. Столетова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18,
  • ул. Доктора Гумилевской, 2-а,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47, 48,
  • ул. Мезенцева, 25,
  • ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
  • Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 62,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,
  • 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 21-й пр-д, 1-27,
  • 22-й пр-д, 28,
  • 25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
  • Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
  • пос. Косая Гора: Орловское шоссе, 11, 15, 13.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:49 +3
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