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Тульские росгвардейцы задержали неадекватного посетителя ресторана
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские росгвардейцы задержали неадекватного посетителя ресторана

Мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и угрожал силовикам.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из ресторанов Пролетарского района.

На место были направлены два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, в заведении находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения – вел себя вызывающе и нецензурно выражался.

На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия буйный посетитель не реагировал, угрожал силовикам расправой. При задержании им пришлось применить наручники. 41-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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