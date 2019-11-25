Тульские росгвардейцы задержали неадекватного посетителя ресторана

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и угрожал силовикам.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из ресторанов Пролетарского района.

На место были направлены два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, в заведении находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения – вел себя вызывающе и нецензурно выражался.

На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия буйный посетитель не реагировал, угрожал силовикам расправой. При задержании им пришлось применить наручники. 41-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.