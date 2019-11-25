Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Грузовик»

Полицейские будут проверять исправность машин, а также наличие в них тахографов, путевых листов.

С 26 ноября по 1 декабря в Тульской области сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

Инспекторы ДПС будут проверять выполнение требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств – особое внимание будет уделяться соблюдению правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха.

Также полицейские будут проверять наличие исправных тахографов и путевых листов с отметками медработника и механика, соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности.