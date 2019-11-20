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Почему с улиц Тулы исчезла маршрутка №15?

Почему с улиц Тулы исчезла маршрутка №15?

Автобусный маршрут №15 «Завод РТИ – Пивкомбинат» существовал в Туле еще с 80-х годов и был весьма востребован жителями.

По словам председателя Тульского транспортного союза Веры Коротких, в течение 18 лет (до конца 2016 года) маршрут успешно эксплуатировался коммерческим транспортом малой вместимости, обеспечивая потребности в перевозках жителей по данному направлению.

В 2017 году началась транспортная реформа: маршрут продлевали то до одного поселка, то до другого. В итоге в 2019 году конечной остановкой стал пос. Иншинский с заездом в Северную Мызу.

– Итогом всех этих двухлетних мытарств по поселкам и нестабильному пассажиропотоку стало снижение количества автобусов на маршруте, — рассказала Вера Коротких. — В июле 2019 года в адрес главы администрации города Тулы и одновременно в адрес Тульского регионального транспортного Союза поступили коллективные обращения от жителей пос. Северная Мыза, микрорайона у Тульского кирпичного завода, а также письмо от Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий, расположенного на ул. Рязанской, 40. Жители просили внести изменения в схему маршрута №15, организовав движение автобусов в район кирпичного завода (по проспекту Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок по кольцевой схеме без организации отстоя автобусов в Городском переулке).

Транспортное предприятие ООО ТК «ПАП», обслуживающее маршрут №15, посчитало целесообразным предложение и направило соответствующую заявку с приложением всех необходимых документов в адрес комиссии по транспорту администрации города, председателем которой является заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Как считает Вера Коротких, предлагаемая схема должна была стать решением транспортной проблемы в микрорайоне кирпичного завода.

– На сегодняшний день люди, живущие, работающие или учащиеся в данном микрорайоне, не имеют возможности реализовать своё право пользоваться общественным транспортом. Совсем недавно перевозки там обеспечивались коммерческим маршрутом №22, который также был ликвидирован.

Рассмотрение вопроса по изменению схемы 15-го маршрута затянулось почти на месяц. На заседании комиссии, на котором присутствовала я лично, Алексей Крыгин отказал в изменении маршрута. Он же предложил поручить администрации Привокзального района провести опрос жителей микрорайона РТИ, а администрации Центрального района опрос жителей микрорайона Кирпичного завода по теме: можно или нельзя менять схему маршрута №15?

28 августа 2019 года Алексей Крыгин обратился в суд с исковым заявлением к ООО ТК «ПАП» о прекращении действия свидетельства на маршрут №15. 4 сентября перевозчик сдал документы в управление, а 10 сентября было объявлено о проведении нового конкурса на маршрут №15.

– 19 сентября перевозчик ООО ТК «ПАП» был исключен из Реестра маршрутов регулярных перевозок, и на маршрут №15 вышли автобусы ООО «Атлас 71», сведения о данном перевозчике были внесены в Реестр маршрутов 23 сентября. Но проработали они недолго.

31 октября подписан протокол по итогам конкурса: победителем стал ИП «Парфенов Е. Г..», город Тверь. Он же вышел победителем и по маршруту №52. Но по состоянию на 19 ноября перевозки на маршруте №15 не осуществляются. Без его услуг остались и старые, и новые, и предлагаемые микрорайоны, — заключила Вера Коротких.

Ранее Myslo писал об исчезновении маршрутки №52. Подробнее здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:00 +2
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