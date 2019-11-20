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Детский омбудсмен Наталия Зыкова помогла вернуть потраченный нерадивой матерью маткапитал

Детский омбудсмен Наталия Зыкова помогла вернуть потраченный нерадивой матерью маткапитал

На выделенные государством деньги женщина купила комнату в «убитой» коммуналке, где нет элементарных удобств.

К уполномоченному по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой обратился отец двух несовершеннолетних детей. Мужчина рассказал, что в 2016 году его бывшая жена, позже лишенная родительских прав, на средства материнского капитала купила комнату в коммуналке, где нет кухни и газоснабжения, а само жилище находится почти в аварийном состоянии.

Всё это наглядно свидетельствовало о том, что женщина не стремилась улучшить жилищные условия своих детей и попыталась в личных, не совсем законных целях, использовать материнский капитал. Наталия Зыкова помогла отцу мальчиков обратиться в суд и приняла участие в процессе, представив свое заключение по рассматриваемому спору.

В результате было принято решение о возврате ненадлежащим образом использованных денежных средств в Пенсионный фонд России. Теперь отец мальчиков сможет использовать выплату в интересах своих сыновей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 +1
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Люди
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