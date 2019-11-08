Председатель регионального транспортного союза рассказала, почему в Туле исчезли маршрутки №52

В редакцию Myslo с письмом, разъясняющим причины прекращения работы маршрута № 52, обратилась президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.

Маршрут № 52 «Малые Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — Нижние Присады» перестал работать с 1 ноября 2019 года. Для жителей это стало неожиданностью. Об этом Myslo писал 5 ноября.

Администрация Тулы на следующий день пояснила, что нарекания к работе транспортной компании ООО «АП „ТПП“, которая обслуживает автобусный маршрут, были давно. Одно из них — недостаточное количество единиц транспорта. Из-за этого расписание не соблюдалось, а средний показатель выполнения работы составлял 34%. В связи с этим администрация города начала претензионную работу с перевозчиком. В ответе пресс-службы администрации города говорится, что вместо улучшения качества работы 4 сентября 2019 года перевозчик обратился в управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы с заявлением о прекращении его действия.

„Действие свидетельства прекращается по истечении 90 дней со дня подачи заявления. В это время перевозчик обязан продолжать работу, а уполномоченный орган должен провести открытый конкурс на право осуществления перевозок на данном маршруте. Не принимая во внимание нормы действующего законодательства, не уведомив о принятом решении администрацию города, 1 ноября перевозчик прекратил регулярные перевозки по данному маршруту“, — сообщили городские власти.

В связи с этим вместо маршрутки №52 с 6.45 до 19.30 было увеличено на 10 единиц количество транспорта на маршруте №13А. В администрации подчеркнули, что это временная мера — до выбора нового подрядчика, конкурс на работу по данному маршруту уже объявлен.

Но у работников коммерческого транспорта свое объяснение происходящего. Дадим высказаться второй стороне.

Вера Коротких:

– С моей точки зрения, настал тот момент, когда необходимо озвучить истинные причины происходящего с пассажирскими перевозками, называя вещи своими именами. Должностные лица администрации (в частности, Крыгин А. С .) в мае-июне этого года заявили об очередном кардинальном изменении модели транспортного обслуживания в городе Туле. Говорили как о свершившемся факте об увеличении муниципальных автобусов до 600 единиц. Письменно предупредили коммерческих перевозчиков о прекращении их деятельности с декабря 2019 года. Так почему же Алексей Сергеевич „…узнал обо всём об этом вообще от людей…“?

Маршрут №52 „Малые Гончары – пос. Петелино — пос. Сергиевский — Нижние Присады“ был открыт в 2016 года в результате изменения маршрута №1Т „Малые Гончары — станция Южная“ и внесен в реестр с количеством микроавтобусов 15 единиц. Свидетельство на обслуживание маршрута получило предприятие ООО АП „Тульские пассажирские перевозки“. Без изучения потребности в перевозках, обследования пассажиропотока на маршруте по времени года, будням, выходным и праздничным дням, ежедневным „пиковым“ нагрузкам управление по транспорту и ДХ выдало перевозчику реально невыполнимое расписание.

Начав работу на маршруте, перевозчик проанализировал фактически существующий пассажиропоток и определил количество транспорта для удовлетворения потребностей в перевозках. При принятии участия в неоднократных встречах, проводимых руководителями Тулы в обслуживаемых населенных пунктах, перевозчиком были учтены все пожелания жителей, расписание рейсов было согласовано. При этом неоднократные обращения предприятия в адрес Крыгина А. С. с просьбой согласовать новое расписание просто игнорировались.

Выполненная транспортная работа подсчитывалась некорректно, озвученный процент (34%) выполнения рейсов на маршруте не соответствует действительности. Перевозчику неоднократно открытым текстом предлагалось сдать Свидетельство, так как есть другие желающие работать на маршруте.

28 августа 2019 года Алексей Крыгин обратился в суд с исковым заявлением к ООО АП „ТПП“ о прекращении действия Свидетельства на маршрут №52. Это говорит о том, что он прекрасно знал о последствиях. 4 сентября ООО АП „ТПП“ с соблюдением всех необходимых процедур сдало Свидетельство в управление Крыгина. 10 сентября Алексей Крыгин объявил о проведении нового Конкурса на маршрут №52 с уже новой схемой движения „ТРЦ «Макси» — пос. Петелино — пос. Сергиевский — Нижние Присады“, хотя этого объявленного на конкурс маршрута ещё не существовало в реестре.

Только 26 сентября Алексей Крыгин внес в реестр муниципальных маршрутов новый маршрут №52 со схемой движения „ТРЦ «Макси» — пос. Петелино — пос. Сергиевский — Нижние Присады“ и исключил ранее действующий маршрут и перевозчика ООО АП „ТПП“. 31 октября подписан протокол по итогам конкурса. Победителем стал ИП „ Парфенов Е. Г. “ из Твери.

Перевозчик ООО АП „ТПП“ готов был остаться на маршруте №52 положенные 90 дней и отработал с 4 сентября до 1 ноября, но выходить на маршрут без разрешительных документов недопустимо, и А. С. Крыгин должен это знать на своей должности как никто.

В силу перечисленных фактов прошу считать мое интервью открытым обращением в городскую прокуратуру Тулы, МУГАДН, УФАС по ТО с целью проведения проверки законности организации автобусного маршрута №13А, обслуживаемого МКП „Тулгорэлектротранс“, работающего по нерегулируемому тарифу по маршруту №52 и превышения полномочий руководством УТиДХ г. Тулы в этом вопросе».

Также Вера Коротких добавила: «Велика вероятность сдачи свидетельства еще как минимум 4-х маршрутов в ближайшее время».