В Тульской области появятся новые меры соцподдержки для ветеранов Великой Отечественной войны

Фото из архива Myslo.

19 ноября Тульская областная Дума провела публичные слушания по проекту бюджета региона.

С 1 января 2020 года инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов и участников войны смогут получить единовременную материальную помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, предполагается ежегодная выплата инвалидам и участникам ВОВ, а также участникам, ставшими инвалидами (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), на санаторно-курортное лечение в размере 25 тысяч рублей.

На указанные цели в проекте бюджета предусмотрены 50,9 млн рублей.