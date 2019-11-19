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На новогодних праздниках юных туляков приглашают на детский спектакль ростовых кукол

На новогодних праздниках юных туляков приглашают на детский спектакль ростовых кукол

Интерактивный спектакль про лесных зверюшек представит московский театр «Сказ». Постановку покажут 8 января в Тульском областном центре молодежи. Начало в 12.00

После спектакля гостей ждет розыгрыш подарков (телефоны, планшеты, игрушки, сладости) и интермедия вокруг елки в фойе 15−20 минут.

В спектакле «Кто похитил Новый год?» использована оригинальная авторская музыка и тексты песен. Загадочная история произошла в сказочном лесу накануне празднования Нового года. Вдруг выяснилось, что Нового года НЕ БУДЕТ!

Что же случилось? Куда пропал Дедушка Мороз? Кто в этом замешан? И при чем тут новогодний указ, изданный дедом Морозом? Обо всем по порядку!

Дед Мороз получает от ребят письма и готовит подарки в своём сказочном тереме. А где-то в лесной чаще голодный Волк и хитрая Лиса придумывают коварный план, в результате которого Новый год никогда не придет в сказочный лес. Веселые Зайчата, подружки-снежинки и могучий Медведь — все они помогают спасти новогоднее чудо и, конечно же, с помощью активных ребят-зрителей — в конце все будет хорошо и очень весело!

Билеты на детскую сказку уже появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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