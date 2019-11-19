На новогодних праздниках юных туляков приглашают на детский спектакль ростовых кукол

Интерактивный спектакль про лесных зверюшек представит московский театр «Сказ». Постановку покажут 8 января в Тульском областном центре молодежи. Начало в 12.00

После спектакля гостей ждет розыгрыш подарков (телефоны, планшеты, игрушки, сладости) и интермедия вокруг елки в фойе 15−20 минут.

В спектакле «Кто похитил Новый год?» использована оригинальная авторская музыка и тексты песен. Загадочная история произошла в сказочном лесу накануне празднования Нового года. Вдруг выяснилось, что Нового года НЕ БУДЕТ!

Что же случилось? Куда пропал Дедушка Мороз? Кто в этом замешан? И при чем тут новогодний указ, изданный дедом Морозом? Обо всем по порядку!

Дед Мороз получает от ребят письма и готовит подарки в своём сказочном тереме. А где-то в лесной чаще голодный Волк и хитрая Лиса придумывают коварный план, в результате которого Новый год никогда не придет в сказочный лес. Веселые Зайчата, подружки-снежинки и могучий Медведь — все они помогают спасти новогоднее чудо и, конечно же, с помощью активных ребят-зрителей — в конце все будет хорошо и очень весело!

Билеты на детскую сказку уже появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

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