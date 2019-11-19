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Фестиваль «Толстой» получил спецприз конкурса «Молодые фестивали России и Европы»

Фестиваль «Толстой» получил спецприз конкурса «Молодые фестивали России и Европы»

Конкурс прошел в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Из 150 заявок в финал вошли 11 молодых региональных российских фестивалей. Они были представлены членам Международного жюри ЕФФЕ (проект «Европа для фестивалей — Фестивали для Европы») и Лауреатам премии ЕФФЕ 2019.

По итогам презентации Международное жюри ЕФФЕ выбрало трех победителей конкурса: форум-фестиваль социального и инклюзивного театра «Особый взгляд» (Москва); фестиваль Ural Music Night (Екатеринбург) и международный театральный фестиваль «Толстой» (Тульская область). Победители будут отмечены знаком «Рекомендовано ЕФФЕ» и включены в специальную базу фестивалей.

 


Рекомендация ЕФФЕ — это европейский знак качества для выдающихся фестивалей искусств, демонстрирующий их художественную и общественную значимость, а также открытость на международном уровне.

 

Международный театральный фестиваль «Толстой» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и Госкорпорации «Ростех». Фестиваль предлагает свежие идеи и образы, которые режиссеры из разных регионов России и мира находят в литературном и природном наследии Ясной Поляны. Его программа не только связывает историю и современность, но и объединяет людей разных возрастов и интересов.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 19:52 +1
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