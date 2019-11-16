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Коммунальная авария в Плеханово: вместо замены коллектора рабочие вырыли траншею и просто отвели стоки
Фото читателя Myslo.ru.

Коммунальная авария в Плеханово: вместо замены коллектора рабочие вырыли траншею и просто отвели стоки

Три месяца нечистоты текли по дороге, а на днях обвалился коллектор, из-за чего поток усилился. Аварийная бригада выкопала траншею и отвела стоки от дороги.

О коммунальной аварии сообщила жительница поселка Плеханово. Место аварии находится на ул. Железнодорожной недалеко от дома № 59.

Женщина уточнила, что река из нечистот начала течь по улице около трех месяцев назад. По ее словам, жители звонили в администрацию, но никаких мер принято не было.

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Коммунальная авария в Плеханово, Фото: 6
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На днях же коллектор обвалился и канализационные стоки хлынули еще сильнее. Приехавшая на место аварийная бригада выкопала траншею и отвела поток от дороги. Теперь нечистоты сливаются в ближайший овраг, разнося по всей округе нестерпимый запах.

 

В пресс-службе администрации Тулы корреспондентам Myslo сообщили, что канализационная сеть находится на балансе муниципалитета, но не передана на обслуживание Тулагорводоканалу. Из-за ветхости сетей на очистных сооружениях в Плеханово обвалился пропускной коллектор (труба 500 мм).

В результате только 80% стоков идут по нормальной схеме, остальные 20% сливаются в овраг. В качестве временной меры сделали отвод по другому каналу.

Для жителей на месте тропинки организовали временный настил, чтобы можно было пройти. В управлении по городскому хозяйству составляют смету на проведение работ. Как только она будет готова, приступят к выполнению.

Однако конкретных сроков не называют. По словам жителей, им сообщили, что аварию устранят во втором квартале 2020 года. Надеемся, что это недостоверная информация, иначе ситуация грозит обернуться экологической катастрофой.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:05 +6
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