Как продвигается ремонт Щекинского шоссе в Туле?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации города рассказали, что ремонт идет по графику.

Из-за карстового провала Щекинское шоссе закрыли на ремонт еще 18 октября. Что сделано спустя почти месяц?

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов рассказал:

Дмитрий Борисов - Рабочие приступили к вязке арматурного каркаса железобетонной плиты, которую укладывают на место карстового провала. Бетонное основание под нее залито. После того, как устройство арматурного каркаса будет завершено, нижний слой бетона устоится и наберет прочность, сверху зальют еще один слой. Затем уложат дренирующий грунт, который уже завезли на место работ. Далее рабочие приступят к восстановлению дорожной одежды и асфальтового покрытия.

В настоящий момент проложена дренажная система, в основание плиты вмонтирован ревизионный колодец.

Напомним, в течение года дорожники несколько раз пытались ликвидировать карстовый провал на дороге, но он появлялся вновь. По поручению главы региона Алексея Дюмина на проблемном участке были проведены геологические исследования, а к ремонтным работам подрядная организация ООО «Урожай 71» приступила 18 октября.

Как уточняет пресс-служба администрации Тулы, ремонтные работы идут в графике. После их окончания, которое намечено на конец декабря, на указанном участке будет восстановлено автомобильное движение.

Сейчас на Щекинском шоссе поток автотранспорта перенаправлен через Орловское шоссе и ул. Шоссейную с выходом на проспект Ленина.

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