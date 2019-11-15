ДТП под Тулой могло произойти из-за летних шин на «десятке»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на автодороге «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань». По предварительным данным, около 8.30 на 175-м км трассы 56-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Дэу Нексию».

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также четыре человека в салоне иномарки.

– Предположительно, ДТП могло произойти по причине того, что на автомобиле ВАЗ установлены летние шины, явно не соответствующие погодным условиям. Эта версия проверяется, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы отдела МВД выясняют детали случившегося.