новости
новости
Регистрация
ДТП под Тулой могло произойти из-за летних шин на «десятке»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

ДТП под Тулой могло произойти из-за летних шин на «десятке»

Эту версию сейчас проверяют правоохранители.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на автодороге «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань». По предварительным данным, около 8.30 на 175-м км трассы 56-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Дэу Нексию».

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также четыре человека в салоне иномарки.

– Предположительно, ДТП могло произойти по причине того, что на автомобиле ВАЗ установлены летние шины, явно не соответствующие погодным условиям. Эта версия проверяется, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы отдела МВД выясняют детали случившегося.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле полицейские поймали «закладчицу» с поличным
В Туле полицейские поймали «закладчицу» с поличным
«Слободе» требуется водитель-экспедитор
«Слободе» требуется водитель-экспедитор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.