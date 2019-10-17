Перекрытие Щекинского шоссе из-за карстового провала в Туле: где, почему и на сколько

С 18 октября на Щекинском шоссе, на участке от поворота на пос. Рудаково до «Долины Х», будет перекрыто движение транспорта в связи с дорожными работами. Специалисты в течение двух месяцев будут работать над ликвидацией карстового провала, который появился на дороге более четырех лет назад.

Весь транспорт, в том числе и общественный, два месяца будет ходить по Орловскому шоссе. Напоминать водителям о перекрытии будут шесть информационных табличек.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев – Работы планируется завершить 22 декабря 2019 года. Но нужно понимать, что мы имеем дело с карстовым провалом, так что дата открытия движения может сместиться. Проектно-сметная документация была составлена с учетом геологических исследований грунта, но когда специалисты вскроют почву, будут проведены дополнительные исследования. После них может быть принято решение о проведении незапланированных работ, возможно, придется привлекать другую технику. Это может сказаться на сроках. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы их минимизировать. Работы будем вести почти круглосуточно.

В связи с работами изменят и режим работы светофоров:

– Конечно, работы вызовут неудобства для жителей. Но мы сохраним интервал движения общественного транспорта, а при необходимости и увеличим число автобусов на маршрутах, — пообещал Дмитрий Ярцев. — Из-за повышенной транспортной нагрузки также удлиним фазу светофорного объекта на развилке Орловского и Щекинского шоссе. Кроме того, сейчас заканчиваются монтажные работы по установке светофора на пересечении Орловского шоссе и улицы Демешковской. Это позволит транспорту быстрее выезжать с Косой Горы на Орловское шоссе.

Почему необходимы кардинальные меры?

О провале на шоссе стало известно более четырех лет назад. И всё это время дорожники пытались устранить проблему, но яма на этом месте появлялась снова.



Фото из архива Myslo.

Визуально яма всегда была небольшой, но полость внутри образовалась внушительная. Чтобы не произошло обрушения, специалисты постоянно заполняли её.

Заместитель директора МКУ «Сервисный центр» Андрей Парахуда:

Андрей Парахуда – Прежде чем составить проектно-сметную документацию, были проведены геологические исследования: пробурены скважины на разной глубине, была изучена почва. В результате получено заключение специалистов о том, что данный провал происходит вследствие вымывания грунтовыми водами слабых грунтов. Во время подготовки проекта было найдено техническое решение проблемы, которое предусматривает выемку грунта на площади 13 на 13 метров. Ослабленный грунт будет выниматься из полости и заменяться. Также в этом месте будет установлена плита, чтобы распределить нагрузку на основание, и оборудована дренажная система, которая не допустит приток грунтовых вод в дорожную одежду (многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая её на грунт. — Прим. авт.). Это позволит избежать повторения такой ситуации в будущем.

Как будет ходить транспорт?

На период проведения работ изменится и схема движения общественного транспорта:

маршрут №26 «пос. Скуратово (пос. Западный) — мкрн Петровский»;

маршрут №28 «пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»;

маршрут №35 «ст. Козлова Засека — пос. Михалково»;

маршрут №33 «д. Высокое — Щегловская Засека — пос. Косая Гора — д. Судаково»;

маршрут №12 «пос. Косая Гора — Московский вокзал»;

маршруты пригородных муниципальных и коммерческих автобусов №114, 117, 114к, 117к и 280.

Автобусы маршрутов №28, 33 и троллейбусы №12, которые перевозят жителей поселка Косая Гора, будут осуществлять движение по временной схеме через Орловское шоссе на ул. Шоссейную (мкрн. Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских Дач.

Автобусы маршрутов №26, 35, которые перевозят жителей пос. Скуратово (Западный), будут осуществлять движение от ул. Киреевской по Щекинскому шоссе через Орловское шоссе до ул. Шоссейной (мкрн. Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских Дач.



Схемой движения автобусов маршрутов №26, 33 предусмотрен заезд до остановки «Ивановские Дачи» в районе мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие». В настоящее время через данный остановочный пункт проезжают автобусы маршрутов №26, 35, 28, 33 и троллейбусы маршрута №12.



Пригородные автобусы маршрутов №114, 117, 114к, 117к и 280 также направят через Орловское шоссе.

Также запустят автобус-«шаттл», который будет перевозить жителей дер. Стрекаловка до пос. Косая Гора.

Это необходимо, потому что жители деревни закреплены за школами, детскими садами и больницами поселка.

Для обеспечения необходимых транспортных и пешеходных коммуникаций запланировано введение дополнительного места остановки общественного транспорта напротив остановки «Косогорский мост».