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Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле: на глубине четырех метров нашли асфальт

Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле: на глубине четырех метров нашли асфальт

Рабочие выкопали на дороге огромную яму.

Корреспондент Myslo побывал на месте ликвидации карстового провала на Щекинском шоссе в Туле. Сейчас там яма, в которую могут легко поместиться сразу несколько экскаваторов. По словам рабочих, на глубине примерно четырех метров они обнаружили куски провалившегося в дыру дорожного полотна.
 
 

Напомним, с 18 октября на Щекинском шоссе, на участке от поворота на пос. Рудаково до «Долины Х» перекрыто движение транспорта в связи с дорожными работами. Специалисты в течение двух месяцев будут работать над ликвидацией карстового провала, который появился на дороге более четырех лет назад.

Весь транспорт, в том числе и общественный, два месяца будет ходить по Орловскому шоссе. Напоминать водителям о перекрытии будут шесть информационных табличек.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев

– Работы планируется завершить 22 декабря 2019 года. Но нужно понимать, что мы имеем дело с карстовым провалом, так что дата открытия движения может сместиться. Проектно-сметная документация была составлена с учетом геологических исследований грунта, но когда специалисты вскроют почву, будут проведены дополнительные исследования. После них может быть принято решение о проведении незапланированных работ, возможно, придется привлекать другую технику. Это может сказаться на сроках. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы их минимизировать. Работы будем вести почти круглосуточно.

 

Галерея
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 1
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 2
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 3
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 4
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 5
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 6
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 7
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 8
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 9
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 10
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 11
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 12
Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле. 25.10.2019, Фото: 13
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Авторы: Оксана Грудинина, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:31 +11
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