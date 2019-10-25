Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле: на глубине четырех метров нашли асфальт

Корреспондент Myslo побывал на месте ликвидации карстового провала на Щекинском шоссе в Туле. Сейчас там яма, в которую могут легко поместиться сразу несколько экскаваторов. По словам рабочих, на глубине примерно четырех метров они обнаружили куски провалившегося в дыру дорожного полотна.

Напомним, с 18 октября на Щекинском шоссе, на участке от поворота на пос. Рудаково до «Долины Х» перекрыто движение транспорта в связи с дорожными работами. Специалисты в течение двух месяцев будут работать над ликвидацией карстового провала, который появился на дороге более четырех лет назад.

Весь транспорт, в том числе и общественный, два месяца будет ходить по Орловскому шоссе. Напоминать водителям о перекрытии будут шесть информационных табличек.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев: