Карстовый провал на Щекинском шоссе в Туле: на глубине четырех метров нашли асфальт
Рабочие выкопали на дороге огромную яму.
Напомним, с 18 октября на Щекинском шоссе, на участке от поворота на пос. Рудаково до «Долины Х» перекрыто движение транспорта в связи с дорожными работами. Специалисты в течение двух месяцев будут работать над ликвидацией карстового провала, который появился на дороге более четырех лет назад.
Весь транспорт, в том числе и общественный, два месяца будет ходить по Орловскому шоссе. Напоминать водителям о перекрытии будут шесть информационных табличек.
Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев:
Дмитрий Ярцев
– Работы планируется завершить 22 декабря 2019 года. Но нужно понимать, что мы имеем дело с карстовым провалом, так что дата открытия движения может сместиться. Проектно-сметная документация была составлена с учетом геологических исследований грунта, но когда специалисты вскроют почву, будут проведены дополнительные исследования. После них может быть принято решение о проведении незапланированных работ, возможно, придется привлекать другую технику. Это может сказаться на сроках. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы их минимизировать. Работы будем вести почти круглосуточно.