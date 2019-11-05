новости
новости
Регистрация
Тульская Росгвардия проверяет охрану школ и детских садов
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульская Росгвардия проверяет охрану школ и детских садов

Силовики проводят комплекс профилактических мероприятий в частных охранных организациях.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области совместно с полицией проводят мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций в детских садах, школах, социально-реабилитационных центрах и больницах.

Силовики проверяют алгоритм действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с несанкционированным проникновением на объект посторонних лиц, а также проводят дополнительные инструктажи с охранниками.

На территории региона под охраной ЧОПов находятся более 200 социальных объектов, ещё 400 оборудованы техническими средствами охраны. На проверенных объектах грубых нарушений не выявлено.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росгвардии по Тульской областиполицияпроверка ЧОПовчастные охранные организацииохрана социальных объектов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тройное ДТП на ул. Металлургов в Туле: женщина-водитель была пьяна
Тройное ДТП на ул. Металлургов в Туле: женщина-водитель была пьяна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.