Тульская Росгвардия проверяет охрану школ и детских садов

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области совместно с полицией проводят мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций в детских садах, школах, социально-реабилитационных центрах и больницах.

Силовики проверяют алгоритм действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с несанкционированным проникновением на объект посторонних лиц, а также проводят дополнительные инструктажи с охранниками.

На территории региона под охраной ЧОПов находятся более 200 социальных объектов, ещё 400 оборудованы техническими средствами охраны. На проверенных объектах грубых нарушений не выявлено.