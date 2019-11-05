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Где в Туле отключат свет 6 ноября

Где в Туле отключат свет 6 ноября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Н. Волоховская, 1-63,
  • Калужское шоссе, 44, 36, 3,
  • ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 30-а,
  • ул. Луначарского, 134-170 (чётн.), 134-а,
  • ул. Курковая, 5,
  • ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
  • ул. Советская, 12,
  • ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Болдина, 9, 13,
  • п. Горелки: ул. Низинная, 1-29,
  • ул. Заречная, 1-29,
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-28 (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • п. Станционный, 32-48,
  • п. Трудовой, 1-30, 47, 53-55, 67-79,
  • ул. Володарского, 13.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:52 +2
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