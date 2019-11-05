Где в Туле отключат свет 6 ноября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Н. Волоховская, 1-63,
- Калужское шоссе, 44, 36, 3,
- ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
- ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 30-а,
- ул. Луначарского, 134-170 (чётн.), 134-а,
- ул. Курковая, 5,
- ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
- ул. Советская, 12,
- ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Болдина, 9, 13,
- п. Горелки: ул. Низинная, 1-29,
- ул. Заречная, 1-29,
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-28 (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- п. Станционный, 32-48,
- п. Трудовой, 1-30, 47, 53-55, 67-79,
- ул. Володарского, 13.
Другие статьи по темам
Событие
Место