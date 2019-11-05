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Тройное ДТП на ул. Металлургов в Туле: женщина-водитель была пьяна
Фото из архива MySlo

Тройное ДТП на ул. Металлургов в Туле: женщина-водитель была пьяна

Вместе с ней в автомобиле находились две несовершеннолетние девочки.

По информации сотрудников группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, виновница серьёзного тройного ДТП, произошедшего накануне вечером на ул. Металлургов, была пьяна.

Напомним, 39-летняя женщина, находясь за рулём BMW, не выбрала безопасную дистанцию до находящейся впереди «Нивы» и столкнулась с ней. От удара внедорожник въехал в Hyundai Sonata.

В  аварии пострадали две несовершеннолетние пассажирки BMW – девочки 8 и 14 лет. У младшей диагностирован закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:42 +5
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Место
Тулаулица Металлургов

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