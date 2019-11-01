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В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов

В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов

Работники будут ежедневно мониторить состояние мостов и сразу же выполнять текущий ремонт.

Всего в Туле 31 мостовое сооружение, из которых около половины находятся в неудовлетворительном и предаварийном состоянии. Так вышло, потому что ранее не было системного контроля за их состоянием.

Капитальный ремонт мостов — мероприятие дорогостоящее и длительное. Поэтому в Туле наконец-то появилась бригада, которая будет ежедневно заниматься этой работой. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов.

Дмитрий Борисов

- В бригаде 10 человек, они работают в две смены. Сейчас перед ними стоит задача объехать все мосты Тулы и составить на них акты дефектовки. В дальнейшем на основании этих актов мосты будут ремонтировать. Работы капитального характера здесь не предусмотрены, только текущий ремонт. Это позволит продлить срок службы мостов и не допустить их разрушения.

 

Сегодня специалисты трудились на мосту, соединяющем Зареченский и Центральный районы. В их задачу входит очистить металлические части от ржавчины, восстановить защитный слой бетона и прочистить дренажную систему.

Следующие на очереди — Павшинский мост и Орловский путепровод.

 

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В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 1
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 2
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 3
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 4
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 5
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 6
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 7
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 8
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 9
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 10
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 11
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 12
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 13
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 14
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 15
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 16
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 17
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 18
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 19
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 20
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 21
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 22
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 23
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 24
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 25
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 26
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 27
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 28
В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов, Фото: 29
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:30 +1
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