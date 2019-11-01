В Туле начала работать спецбригада по обслуживанию мостов

Всего в Туле 31 мостовое сооружение, из которых около половины находятся в неудовлетворительном и предаварийном состоянии. Так вышло, потому что ранее не было системного контроля за их состоянием.

Капитальный ремонт мостов — мероприятие дорогостоящее и длительное. Поэтому в Туле наконец-то появилась бригада, которая будет ежедневно заниматься этой работой. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов.

Дмитрий Борисов - В бригаде 10 человек, они работают в две смены. Сейчас перед ними стоит задача объехать все мосты Тулы и составить на них акты дефектовки. В дальнейшем на основании этих актов мосты будут ремонтировать. Работы капитального характера здесь не предусмотрены, только текущий ремонт. Это позволит продлить срок службы мостов и не допустить их разрушения.

Сегодня специалисты трудились на мосту, соединяющем Зареченский и Центральный районы. В их задачу входит очистить металлические части от ржавчины, восстановить защитный слой бетона и прочистить дренажную систему.