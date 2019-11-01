Тульские следж-хоккеисты в составе сборной России отправились на турнир в США

Фото: https://vk.com/sledgehockey71.

Тульские следж-хоккеисты в составе детской сборной России отправились на международный турнир в США International Youth Slef Hockey Invitational. Соревнования пройдут в городе Гранд-Рапидс.

Пока россияне будут знакомиться с культурой новой страны, общаться с товарищами из США, а уже 2 ноября проведут свой первый матч.

Тульские спортсмены: Кирилл Гаврилов (капитан сборной), Кирилл Афонасов, Никита Фоменко и Екатерина Сауткина.

Расписание игр: