В Туле выступит модная хип-хоп группа Gayazov Brothers

Фото на vk.com/tulagayazovs

Братья Гаязовы являются авторами таких хитов как: «Увезите меня на Дип-хаус» «Кредо», «До встречи на танцполе», «Черная пантера», «Пьяный туман» и.т.д.

Концерт состоится 7 декабря в клубе Сoncert Hall. Начало в 19.00 Выступление входит в программу легендарных вечеринок SUMMIT. Кто не помнит, это легендарные вечеринки в стиле Black Star, которые проводились в клубе «Казанова». Ведущие этого вечера — Гаути x Диесто.



Группа Gayazov Brothers играет музыку в модном сочетании хип-хопа и восточных мотивов. Молодые музыканты прославились после выпуска своего первого альбома «Кредо», в который вошли хиты «Увезите меня на Дип-хаус» «Кредо», «До встречи на танцполе», «Черная пантера», «Пьяный туман».

Недавно вышедший трек «Увезите меня на Дип-хаус продолжает традиции предыдущих работ музыкантов и успел занять уверенную позицию в топах всех музыкальных чартов. Он уже четыре недели держится на первом месте хит-парадов.

Билеты на концерт уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их, кликнув по красной кнопке ниже или обратившись в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной