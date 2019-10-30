В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора
Получить разъяснения по вопросам потребительского законодательства граждане смогут 5 ноября.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального «Центр гигиены и эпидемиологии» в очередной раз проведут бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах.
Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства. Кроме того, специалисты объяснят, что делать в случае покупки некачественных товаров, нарушения сроков и низкого качества оказания услуг.
При наличии документов заявителям помогут составить досудебную претензию или исковое заявление.
Консультации пройдут во вторник, 5 ноября, с 9 до 18 часов, по следующим адресам:
- Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремове – пл. Красная, д. 1.
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