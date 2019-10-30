В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального «Центр гигиены и эпидемиологии» в очередной раз проведут бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах.

Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства. Кроме того, специалисты объяснят, что делать в случае покупки некачественных товаров, нарушения сроков и низкого качества оказания услуг.

При наличии документов заявителям помогут составить досудебную претензию или исковое заявление.

Консультации пройдут во вторник, 5 ноября, с 9 до 18 часов, по следующим адресам: