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В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

Получить разъяснения по вопросам потребительского законодательства граждане смогут 5 ноября.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального «Центр гигиены и эпидемиологии» в очередной раз проведут бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах.

Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства. Кроме того, специалисты объяснят, что делать в случае покупки некачественных товаров, нарушения сроков и низкого качества оказания услуг.

При наличии документов заявителям помогут составить досудебную претензию или исковое заявление.

Консультации пройдут во вторник, 5 ноября, с 9 до 18 часов, по следующим адресам:

  • Тула, пр-т Ленина, д. 63,
  • Алексин, пл. Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремове – пл. Красная, д. 1.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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