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Какие улицы Тулы будут обесточены 31 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 31 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

В четверг отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 24, 26,
  • ул. Плеханова, 1-46, 
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • ул. Рязанская, 9, 50, 52,
  • ул. Тимирязева, 101, 101-А, 101-б,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • ул. Кропоткина, 3-23,
  • ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.), 37-а,
  • ул. Токарева, 2-9,
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 0
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