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В Веневе воришки не смогли заплатить штраф и отправились мести улицы

В Веневе воришки не смогли заплатить штраф и отправились мести улицы

По инициативе судебных приставов должникам был изменён вид присуждённого наказания.

В отделе судебных приставов Веневского района находились исполнительные производства о взыскании с 19-летнего местного жителя и его 21-летнего приятеля уголовных штрафов на сумму 50 и 49 тысяч рублей соответственно.

Штрафы были назначены за совершение кражи в составе группы лиц по предварительному сговору. Должники были уведомлены о последствиях неуплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания за совершенное преступление, однако выполнять свои обязательства не спешили, о предоставлении рассрочки не просили.

Судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафов другим видом наказания. В итоге воришкам назначили обязательные работы – 180 и 200 часов соответственно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:42 +2
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