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В Туле выступит инди-певица «Элли на маковом поле»

В Туле выступит инди-певица «Элли на маковом поле»

Концерт состоится 28 октября в «Типографии». Начало в 20.00.

Виктория (настоящее имя певицы) представит свою первую пластинку «Нечего ждать», которая вышла минувшим летом.

В первый альбом вошли композиции всей гаммы чувств — от невозможной любви до острой боли и тягучей тоски — ведущая к заключению: нечего ждать.

История проекта «Элли на маковом поле» началась в 2015 году, когда певица начала выкладывать свои первые песни в Сеть. Простые нежные композиции понравились пользователям, а Виктория обрела несколько тысяч поклонников своего творчества.

Как рассказывает в своих интервью сама певица, она никогда не мечтала о большой славе, музыка была для скорее хобби. Зато сейчас творческий проект «Элли на маковом поле» сотрудничает с крупным музыкальным лейблом Up! Up! Up! который занимается раскруткой инди артистов.

Минувшим летом проект «Элли на маковом поле» принял участие в фестивале «Мы» в Москве. И вот теперь певица отправилась в большой тур по стране, чтобы представить свой дебютный альбом.

Концерт состоится 28 октября. Начало в 20.00.

Купить билет

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

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Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

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